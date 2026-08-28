Togo: Une 5e édition à succès et réaffirmation d'une pleine confiance en une jeunesse mieux préparée !

Trois semaines d'activités éducatives, culturelles et pratiques pour occuper utilement les enfants avant la rentrée scolaire. La Commune de Golfe 1, Bè Afédomé, a mis un terme à la 5e édition de son programme « Vacances Utiles », déployé chaque année durant la période des congés scolaires. La cérémonie de clôture de l'édition 2026 a été marquée par la présence effective du maire, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, qui a saisi l'occasion pour échanger avec les jeunes participants à quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027.

Destiné principalement aux enfants âgés de 5 à 13 ans, voire 14 ans, le programme s'est déroulé pendant trois semaines sur cinq sites de la commune. L'initiative vise notamment à offrir aux enfants un cadre d'apprentissage et d'épanouissement pendant les vacances, période durant laquelle ils peuvent être davantage exposés à l'oisiveté et à certains comportements à risques.

Pour le maire de Golfe 1, cette démarche répond à une préoccupation particulière : permettre aux enfants de mettre à profit leur temps libre tout en soulageant les parents.

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« Nous, au niveau du Conseil municipal, on a décidé de rendre utiles ces vacances à nos enfants », a expliqué Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, soulignant que l'objectif est également de prévenir certaines situations susceptibles d'affecter la santé ou le bien-être des enfants.

Apprendre autrement pendant les vacances

Au cours des trois semaines d'activités, les participants ont bénéficié de plusieurs apprentissages. En plus des cours de français et d'anglais, les enfants ont été initiés à diverses activités pratiques, artistiques et culturelles.

La poterie, le dessin, la peinture, ainsi que l'apprentissage du tam-tam figuraient notamment au programme. Les enfants ont ainsi pu s'exercer à la fabrication de pots et de verres en poterie, tout en découvrant des aspects du patrimoine culturel togolais.

Pour les responsables communaux, cette approche permet de conjuguer éducation, créativité et découverte, en donnant aux enfants des connaissances qui peuvent leur être utiles au-delà de la période des vacances.

Les activités se déroulaient chaque jour de 8 heures à midi, sous la supervision d'encadreurs recrutés pour accompagner les enfants durant cette période.

Un kit scolaire pour alléger les charges des parents

La cérémonie de clôture a également été l'occasion pour la Commune de Golfe 1 de remettre à chaque participant un kit scolaire en prélude à la rentrée 2026-2027.

Un geste que le maire présente comme une contribution de la collectivité locale aux efforts des familles, dans un contexte marqué par la cherté de la vie.

« Cette contribution va permettre aux parents d'orienter ces ressources ailleurs, surtout dans l'intérêt des enfants », a-t-il indiqué, estimant que cette aide devrait contribuer à alléger, même modestement, les dépenses liées à la rentrée scolaire.

Les étudiants encadreurs également accompagnés

L'édition 2026 de « Vacances Utiles » ne s'est pas limitée aux seuls enfants bénéficiaires. Les étudiants mobilisés comme encadreurs ont également fait l'objet d'une attention particulière de la part de la municipalité.

Ces étudiants, considérés comme des « grands frères et grandes soeurs » des participants, bénéficient chaque année d'un appui financier destiné notamment à faciliter leur réinscription à l'Université.

La mairie organise également des séances d'échanges avec ces encadreurs afin de les sensibiliser à la gestion de leur parcours universitaire et aux difficultés susceptibles de compromettre la poursuite de leurs études.

Pour Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, il s'agit d'une véritable chaîne de solidarité : agir auprès des enfants tout en soutenant les jeunes étudiants qui les accompagnent.

« Togolais, viens, bâtissons la cité » : le message du maire aux enfants

La cérémonie de clôture a enfin pris une dimension civique. Les enfants ont été invités à chanter l'hymne national togolais avant que le maire ne s'appuie sur sa dernière phrase -- « Togolais, viens, bâtissons la cité » -- pour leur rappeler leur responsabilité dans la construction du Togo de demain.

À ces jeunes participants, âgés pour la plupart de 5 à 13 ans, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado a notamment prôné la non-violence, la cohésion sociale et le respect des personnes âgées, des parents, des frères et soeurs.

L'ambition affichée est de faire progressivement de ces valeurs des habitudes chez les enfants afin de préparer une nouvelle génération de citoyens capables d'assumer la relève.

« On espère petit-à-petit que tout ça va rentrer dans leurs habitudes et qu'on aura de bons citoyens qui peuvent assurer la continuité de l'évolution de notre cher pays le Togo, vu qu'ils sont la relève de demain », a déclaré le maire.

Avec cette 5e édition désormais achevée, la Commune de Golfe 1 annonce déjà la poursuite du programme. La 6e édition est annoncée pour l'année prochaine, avec de nouvelles innovations, selon l'exécutif communal.

L'objectif demeure le même : faire des vacances scolaires un temps d'apprentissage, de découverte et de préparation, afin de permettre aux enfants d'aborder la rentrée dans de meilleures conditions et de favoriser, au terme de l'année scolaire, de meilleurs résultats.