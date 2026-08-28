Togo: Un contrat social

Avec l'appui financier de l'Union européenne, la commune du Golfe 7, dans le Grand Lomé, dispose désormais d'un plan de développement communal (PDC) pour la période 2026-2030, évalué à plus de 2 milliards de Fcfa.

Une feuille de route pour cette commune frontalière du Ghana.

Le PDC s'articule autour de quatre axes prioritaires. Le premier vise à améliorer l'accès à l'éducation, aux soins de santé primaires et à l'eau potable, pour répondre aux besoins d'une population en forte croissance. Le second porte sur l'aménagement urbain et la résilience environnementale : structurer l'espace communal, sécuriser le foncier et renforcer la capacité d'adaptation face au changement climatique et aux risques d'inondation, un enjeu particulièrement sensible dans cette zone du Grand Lomé.

Sur le volet gouvernance, la municipalité entend renforcer son administration, améliorer la transparence et la mobilisation de ses ressources propres, tout en associant davantage les citoyens à la prise de décision.

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Dernier axe, le développement économique local mise sur le commerce et l'artisanat, avec la modernisation des infrastructures marchandes comme levier de création d'emplois.

Côté financement, la commune s'appuiera d'abord sur ses ressources propres (39 %), complétées par une contribution de l'État à hauteur de 18 % via le Fonds d'appui aux collectivités territoriales, le reste étant couvert par les partenaires techniques et financiers.

« Ce document stratégique marque une nouvelle étape dans la consolidation de la gouvernance locale, la planification participative et la promotion du développement durable sur notre territoire », a indiqué la sénatrice Afi Xolali Pascaline Dangbuie, maire de Golfe 7.

À ses yeux, le PDC dépasse le cadre d'un simple document de planification : il s'agit d'un véritable contrat social, dont la réussite dépendra de l'appropriation collective et de l'engagement de chacun sur le long terme.

Golfe 7 s'étend sur 43 km², soit près de 21 % de la préfecture du Golfe et 11,5 % du District autonome du Grand Lomé.

Elle compte 257 813 habitants.

Un Plan de Développement Communal est un document stratégique qui définit, sur plusieurs années, les priorités de développement d'une commune, les projets à réaliser, les ressources nécessaires et les acteurs chargés de leur mise en oeuvre.

Il est généralement élaboré de manière participative, avec les autorités communales, les services techniques, les organisations de la société civile, les acteurs économiques et les populations.

Un PDC comporte habituellement plusieurs éléments : un diagnostic de la commune (population, économie, infrastructures, éducation, santé, agriculture, environnement, etc.), l'identification des principaux problèmes et potentialités, une vision de développement, des axes stratégiques, puis un programme d'actions et d'investissements.