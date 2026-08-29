Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 aout 2026

revue de presse

Niger : Situation confuse après des tirs signalés à Niamey

Des tirs à l’arme lourde et des détonations ont été rapportés dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale nigérienne. Plusieurs informations, encore non confirmées officiellement, font état d’incidents dans des zones stratégiques, tandis que les autorités appellent à ne pas relayer des informations non vérifiées.

Des tirs à l’arme lourde ont été signalés dans la nuit de vendredi à samedi à Niamey, la capitale du Niger, où la situation demeurait confuse samedi matin en l’absence de communication officielle des autorités militaires.

Des informations circulant dans la capitale ont fait état de combats dans plusieurs zones stratégiques abritant des institutions de la République, dont les environs du palais présidentiel. Des tirs et détonations auraient également été entendus dans le secteur de l’aéroport international Diori Hamani. [Source Apanews]

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Ebola : António Guterres dénonce « le virus de l’indifférence » face à une épidémie désormais la plus importante de l’histoire de la RDC

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a lancé un appel urgent à la communauté internationale afin de renforcer la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo (RDC), pays déjà confronté aux conflits armés et à une situation humanitaire préoccupante, notamment dans l’Est du pays, en raison des violences et d’autres catastrophes.

Face à la presse au siège des Nations Unies à New York, jeudi 27 août 2026, le chef de l’ONU a décrit une situation particulièrement préoccupante, estimant que l’épidémie progresse aujourd’hui plus rapidement que les efforts déployés pour la contenir. Au-delà de la progression du virus Ebola, António Guterres a surtout dénoncé ce qu’il considère comme une autre menace : le manque d’attention internationale face à l’ampleur de la crise. [Source actualite.cd]

Kenya : Les commerçants manifestent contre la hausse des taxes

Des petits commerçants ont fermé leurs boutiques et manifesté vendredi dans les rues de Nairobi pour dénoncer une hausse des taxes et des coûts liés aux importations. La police kényane a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les protestataires.

La mobilisation intervient alors que les commerçants disent subir une augmentation de leurs charges, conjuguée à un ralentissement des ventes et à des loyers élevés dans la capitale.

« Nous étions très pacifiques, mais la police utilise son pouvoir pour nous intimider », dénonce Priscal Njuguna, une commerçante qui affirme vouloir continuer à défendre ses droits. [Source Africanews]

Ouganda : L’affaire à 58 millions de dollars qui rattrape un ancien proche de Muhoozi

La justice ougandaise vient de franchir une étape cruciale dans une affaire aux ramifications internationales. Michael Katungi Mpeirwe, ancien officier de l’armée ougandaise et ex-responsable au sein de la Patriotic League of Uganda (PLU), proche du chef des forces de défense, le général Muhoozi Kainerugaba, a été placé en détention en attendant une éventuelle remise aux autorités américaines.

La décision de la justice ouvre la voie à son extradition vers les États-Unis, où il doit répondre de graves accusations liées au trafic de drogue et d’armes. [Source Afrik.com]

La reprise des cours du coton rebat les cartes en Afrique

Le coton, fibre longtemps malmenée par un cycle baissier amorcé en 2023, connaît un net redressement sur les marchés internationaux. Les contrats à terme de premier mois s’échangeaient à environ 80,5 cents la livre en juillet 2026, soit une hausse de 35 % par rapport à leur point le plus bas de février.

Cette embellie, confirmée par un rapport d’Afreximbank publié le 27 juillet, ouvre une fenêtre d’opportunités pour les pays africains producteurs – mais à une condition : qu’ils améliorent leurs rendements, leurs logistiques et surtout leur transformation locale. [Source Africapresse]

Tanzanie : Le sort des populations massaï, menacées par le développement du tourisme, préoccupe l'Onu

La pression s'accentue sur la Tanzanie concernant le sort des populations massaï. Un comité de l'ONU appelle les autorités à mettre fin aux expulsions forcées des Massaï de leurs terres ancestrales et à faire cesser les abus attribués aux forces de l'ordre. Un dossier sensible, sur fond de développement touristique.

Le comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination raciale se dit préoccupé par les projets qui pourraient entraîner le déplacement de populations massaï en Tanzanie. Cette communauté vit notamment dans la vaste région de Ngorongoro. Site qui abrite la célèbre reserve classée au patrimoine mondial de l'Unesco. [Source RFI]

Reconstruction : La Libye cherche à mobiliser les capitaux qataris

La Libye cherche à attirer des capitaux et des entreprises du Qatar dans ses programmes de reconstruction. Belgassem Haftar, directeur général du Fonds libyen pour le développement et la reconstruction, s’est entretenu avec Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, ministre d’État au ministère qatari des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur les projets susceptibles d’accueillir des investissements et l’expertise d’entreprises qataries.

La reconstruction libyenne pourrait offrir de nouveaux débouchés aux investisseurs du Qatar. Lors de leur rencontre, Belgassem Haftar et Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ont examiné les possibilités de coopération dans les infrastructures, le développement et l’investissement. L’ambassadeur du Qatar en Libye, Khaled Mohammed Al-Dosari, ainsi qu’une délégation qatarie de haut niveau ont également participé aux échanges. [Source LSI Africa]

Afrique du Sud : L’enquête judiciaire sur la mort de Steve Biko reprend à Gqeberha

La Haute Cour de Gqeberha a repris fin août 2026 l’enquête judiciaire sur la mort en détention de Steve Biko, figure de la Conscience noire sud-africaine, afin de déterminer si des actes ou des omissions peuvent encore engager des responsabilités pénales près de 49 ans après les faits.

Le dossier avait été formellement rouvert le 12 septembre 2025. Steve Biko est mort le 12 septembre 1977, à l’âge de 30 ans, après des blessures subies alors qu’il était détenu par la police sud-africaine.

L’enquête de 1977 avait retenu la version policière d’une altercation et n’avait débouché sur aucune poursuite. La Commission vérité et réconciliation n’a ensuite accordé aucune amnistie dans cette affaire. [Source Beninwebtv]

Élections territoriales au Sénégal : Cinq reports dénombrés depuis 1984

Les élections territoriales ont été rarement organisées à date échue. Cinq reports de 1984 à nos jours ont été dénombrés. Et à chaque fois, des arguments ne manquent pas pour justifier le chamboulement.

Les élections territoriales au Sénégal ont souvent été reportées. Le renouvellement des exécutifs locaux (maires, présidents de Conseil départemental, conseillers municipaux et départementaux) suscite chaque fois des débats. Depuis plusieurs années, le débat sur le report des territoriales semble être un marronnier politique.

Il est de plus en plus agité depuis quelques semaines, le mandat des maires et présidents de Conseil départemental élus en janvier 2022 devant arriver à terme dans quelques mois, notamment en début 2027. Ce même débat était posé aussi en 2019, date de fin de mandat des exécutifs territoriaux élus en 2014. [Source Le Soleil]

La décentralisation en panne en Centrafrique

La République Centrafricaine a bouclé, avec l'aide de la communauté internationale, son cycle électoral. Les maires et les conseillers régionaux ont donc été élus. Ce qui devrait ouvrir la voie à une politique de décentralisation.

Mais après l'investiture des maires, le pouvoir central continue de puiser dans les caisses des communes, fragilisant ainsi la dynamique de la décentralisation. C'est le cas à Sibut, au centre du pays, où s'est rendu notre correspondant.

Nous sommes dans la commune de Sibut. Cette collectivité est dirigée par Serge Pépin Gouakaï. Il a été élu sur un programme ambitieux de développement de la ville par la construction d'infrastructures et un investissement dans les secteurs sociaux. [Source Deutsche Welle]