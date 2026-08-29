Tunisie: Appel à participation pour la conception de l'affiche des JCC 2026 Une image à préserver !

Les Journées cinématographiques de Carthage ouvrent un appel à participation pour la conception de leur affiche officielle de la 37e édition des JCC, prévue du 12 au 19 décembre 2026. Une invitation qui ne relève pas seulement d'un exercice graphique car, pour un festival aussi emblématique que les JCC, l'affiche constitue chaque année l'un des premiers visages de la manifestation et participe à la construction de son identité visuelle et de sa mémoire.

L'appel à participation, lancé avec le Centre national du cinéma et de l'image (Cnci), a été publié le 24 août, invitant les créateurs à proposer une oeuvre appelée à accompagner la prochaine édition de l'un des rendez-vous cinématographiques majeurs du continent africain et du monde arabe.

Dans nos archives Projet de loi sur le statut de l'artiste et les métiers artistiques : audition de la ministre des Affaires CulturellesAu-delà de sa fonction première, annoncer un événement, une date, un lieu, l'affiche d'un festival de cinéma porte une part de son identité. Elle doit attirer le regard, mais aussi suggérer un univers, une atmosphère, une vision du cinéma. Dans le cas des JCC, cette dimension prend une importance particulière, car, depuis sa création, le festival s'est construit autour d'un cinéma arabe et africain engagé, traversé par les questions d'identité, de mémoire, de création et de société. L'affiche devient ainsi, elle aussi, une manière de dire ce que sont les JCC et l'image que l'on souhaite leur donner.

L'appel intervient par ailleurs dans un contexte où la question de la création graphique et du recours aux nouveaux outils, notamment l'intelligence artificielle, suscite de nombreux débats. Sans préjuger des choix qui seront faits pour cette 37e édition, la recherche d'une affiche pour les JCC pose nécessairement la question de la singularité : comment créer une image qui ne soit pas seulement efficace visuellement, mais qui puisse véritablement incarner l'esprit d'une manifestation aussi chargée d'histoire ? Les propositions doivent parvenir au Cnci au plus tard le 4 septembre 2026 à 12h00. Le cahier des charges ( https://jcc.tn/storage/avis/cons%20affiche%20jcc%202026.pdf) précise les conditions et modalités de participation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres