Tunisie: Une députée propose de reporter la rentrée scolaire

La députée représentant la circonscription de la Manouba, Asma Derouich, a appelé à prolonger d'un mois supplémentaire l'application du régime de la demi-journée de travail et à reporter la rentrée scolaire au début du mois d'octobre, en raison de la persistance des températures élevées et des coupures récurrentes d'électricité.

Asma Derouich a estimé que l'adoption de ces mesures permettrait de réduire la pression exercée sur le réseau électrique, notamment durant les heures de pointe, en limitant la consommation simultanée d'énergie dans les administrations, les foyers et les établissements scolaires.

Elle a également souligné que ces mesures contribueraient à réduire la fatigue occasionnée par les fortes chaleurs chez les citoyens, les élèves et le personnel éducatif.

Selon la députée, la situation actuelle impose la mise en place de mesures exceptionnelles adaptées aux conditions climatiques et énergétiques. Elle a appelé, dans ce cadre, à privilégier une approche conciliant la continuité des services publics, la protection de la santé des citoyens et la réduction de la pression sur le réseau électrique.

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Lire aussi Eau et électricité : Saïed promet une nouvelle page de l'HistoireConcernant la rentrée scolaire, Asma Derouich a estimé que son report au début du mois d'octobre, si les conditions climatiques difficiles et la pression sur le réseau électrique venaient à se poursuivre, ne constituerait pas une interruption du processus éducatif.

Elle a toutefois insisté sur la nécessité de prendre en compte la santé des élèves et du personnel éducatif, considérant ce report comme une mesure exceptionnelle dictée par les circonstances et visant à protéger la santé publique en milieu scolaire.

Cette mesure revêtirait une importance particulière dans les zones rurales, a-t-elle ajouté, compte tenu des longues distances que certains élèves doivent parcourir pour rejoindre leurs établissements scolaires.

La députée a, par ailleurs, proposé de maintenir pendant un mois supplémentaire un régime exceptionnel de « demi-journée » dans les administrations. Selon elle, cette mesure ne perturberait pas le fonctionnement des institutions publiques et pourrait contribuer à réduire la consommation d'électricité durant les heures de pointe et, par conséquent, à alléger la pression sur le réseau.

Cette proposition intervient alors que les températures restent élevées et que la demande en électricité demeure importante.