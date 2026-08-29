Tunisie: Eau et électricité - Saïed promet une nouvelle page de l'Histoire

Après deux mois entiers, juillet et août 2026, de canicule exceptionnelle frôlant les 50 degrés et sévissant à travers tout le pays, le Président de la République a fini par prendre le taureau par les cornes, comme on dit, en présidant une grande réunion groupant la Cheffe du gouvernement, plusieurs ministres et les dirigeants de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) et de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) pour examiner la situation prévalant suite aux coupures d'eau et d'électricité qui ont duré plus de vingt-quatre heures dans bon nombre de régions en Tunisie.

Affirmant qu'il est en train de suivre de très près la situation dans tout le pays et se félicitant des efforts déployés par les employés des deux entreprises nationales concernées, le Chef de l'Etat a indiqué que les enquêtes menées, jusque-là, ont fait ressortir que les coupures ne sont pas dues à des causes ordinaires, mais plutôt à des actes de sabotage délibérés dans le but maléfique d'attiser les tensions, de propager mensonges et rumeurs, et de priver les citoyens de leur accès légitime aux prestations de services essentiels.

Autrement dit et comme précisé par le Président Kaïs Saïed, les résultats de ces enquêtes ont permis de démasquer les "ennemis de la patrie et leurs alliés dont les objectifs sont clairs, en l'occurrence la tentative délibérée de perpétrer des tentatives de déstabilisation et de mener des manoeuvres criminelles qui ne peuvent qu'être vouées à l'échec, selon les propres termes du Chef de l'Etat, qu'elle qu'en soit la provenance, et ce, tant que le pays restera « soudé » et uni.

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D'ailleurs, pour faire face à la multiplication des incidents touchant plusieurs secteurs et régions qui ne seraient pas dus à de simples coïncidences, ou encore de simples événements passagers et des cas isolés, mais à des actes prémédités pour «attiser les tensions et enflammer la situation par tous les moyens tout en faisant répandre les mensonges et les rumeurs afin de semer la confusion » et à « maltraiter les citoyens» jusque dans les services les plus élémentaires.

Dans nos archives Tentative de trafic de drogue à l'aéroport de Tunis: trois suspects incarcérés, dont un étranger et un employé de TunisairEt comme l'a recommandé le Président de la République, la Steg et la Sonede ont recommencé à publier des avis de « délestages » électriques et de coupures d'eau, destinés à soulager les réseaux en question qui sont sous forte tension, en listant les villes concernées ainsi que les quartiers de Tunis, une agglomération d'environ trois millions d'habitants sur 12 millions.

A ces situations provoquant des préjudices auprès des citoyens, est venu s'ajouter un autre désagrément de taille, à savoir la rupture ou presque de l'approvisionnement en eau minérale, pratiquement "rationnée" dans le sens où on ne peut se procurer qu'une ou deux bouteilles, ce qui a engendré des scènes à la limite de l'hystérie dans les grandes surfaces ou dans les échoppes d'alimentation générale puisque, naturellement, la soif est doublée voire triplée par ces temps de hausse des températures atteignant de vrais records, sans oublier que les prévisions météorologiques n'incitent pas à l'optimisme.

A noter que ce n'est pas la première fois que le Président Saïed met en doute le caractère purement technique de ce genre de perturbations, sachant qu'il a déjà qualifié de précédentes coupures d'eau et d'électricité dans bon nombre de régions de phénomènes «non ordinaires» visant la création de tensions. Or, le communiqué rendu public, cette fois-ci, par la présidence de la République marque une évolution dans le discours qui ne se contente plus de traiter lesdites perturbations comme étant anormales mais devient plus concret en assurant que des enquêtes ont établi que certaines coupures avaient un caractère d'actes prémédités.

En définitive, tout indique qu'il en sera autrement au vu de la détermination exprimée par le Chef de l'Etat qui a promis de prochaines mesures sévères pour faire rétablir la situation dans la mesure où le peuple tunisien a besoin d'actions concrètes et efficaces qui sont en route en vue d'écrire une nouvelle page de l'histoire du pays.