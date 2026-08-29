Tunisie: La douane tunisienne valide son plan stratégique 2026-2030 et sa charte de gouvernance

La direction générale de la douane vient de formaliser la feuille de route définitive de son grand plan stratégique national pour la période s'étendant de 2026 à 2030.

Conçue sous le slogan de « l'instauration d'une administration douanière efficace et moderne au service des opérateurs et des citoyens », cette restructuration organique a fait l'objet d'une session de validation technique approfondie. Les réformes présentées s'articulent autour du déploiement d'une charte de gouvernance exécutoire, un outil de pilotage conçu pour encadrer la mise aux normes des départements centraux et régionaux.

Ce programme quinquennal repose sur des axes stratégiques majeurs qui tendent de sécuriser le territoire tout en fluidifiant la logistique du commerce extérieur. Les nouvelles directives imposent dans ce sens une intensification de la surveillance des frontières maritimes et terrestres pour juguler l'économie informelle, tout en créant un écosystème d'incitations administratives propice à la captation des investissements directs étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plan prévoit également une optimisation des outils de recouvrement fiscal et douanier grâce à l'intégration d'algorithmes d'analyse des risques de fraude, parallèlement au développement des engagements de responsabilité sociétale de l'institution vis-à-vis des enjeux de développement durable.

Lors de la session d'arbitrage de premier plan, le directeur général de la douane, Mohamed Hédi Safer, a réaffirmé que la numérisation intégrale des procédures constituait le levier indispensable pour garantir la transparence des transactions transfrontalières.

La tutelle administrative exige une accélération des chantiers de dématérialisation pour réduire les délais de dédouanement et élever la qualité des prestations fournies aux entreprises. Pour traduire cette vision en indicateurs opérationnels, la direction a clôturé les travaux par la distribution des lettres de mission aux différents directeurs sectoriels, les mandatant de façon officielle pour piloter les chantiers de mise à niveau des ressources humaines, de gestion des risques physiques et de modernisation des infrastructures logistiques sur le calendrier 2026-2030.