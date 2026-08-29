Tunisie: Six nouvelles nominations à la présidence du gouvernement

28 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La présidence du gouvernement a décidé de nommer six cadres à de nouvelles fonctions au sein de ses services et du Comité Général de la Fonction Publique, en vertu d'une décision officielle datée du 24 août 2026.

Ces nominations concernent Dhekra Kasmi et Elyes Bousbih, tous deux titulaires du grade de conseiller des services publics, nommés aux fonctions de directeur d'administration centrale au Comité Général de la Fonction Publique.

Nizar Abssi, titulaire du grade d'administrateur en chef, a été nommé sous-directeur d'administration centrale au Comité Général de la Fonction Publique, tandis que Yahya Essid, administrateur conseiller, a été chargé des fonctions de sous-directeur d'administration centrale.

La décision porte également sur la nomination d'Amel Kordi, administratrice conseillère, et d'Olfa Louhichi, analyste, aux fonctions de cheffe de service d'administration centrale au Comité Général de la Fonction Publique.

Ces nouvelles affectations s'inscrivent dans le cadre du renforcement de l'encadrement administratif et du développement de la performance des services de l'administration centrale et de la fonction publique, selon le texte de la décision.

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