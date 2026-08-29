Tunisie: 229 ans d'amitié célébrés par l'ambassade américaine

L'ambassade des États-Unis en Tunisie a marqué, vendredi 28 août, la Journée de l'amitié tuniso-américaine, en rappelant les liens historiques entre les deux pays, dont les origines remontent à la fin du XVIIIe siècle.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, l'ambassade américaine a rappelé que la Tunisie et les États-Unis avaient signé le traité de paix et d'amitié le 28 août 1797, un accord qui constitue l'un des jalons historiques des relations entre les deux pays.

Les archives de l'Office de l'historien du Département d'État américain confirment qu'une présence consulaire américaine était déjà établie à Tunis à partir de 1795 et que le traité de paix et d'amitié avec la Tunisie a été signé en 1797. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont, pour leur part, été officiellement établies en juin 1956, quelques mois après l'indépendance de la Tunisie.

Pour illustrer cette longue histoire, l'ambassade a également publié une photographie datant de 1959, montrant le président tunisien Habib Bourguiba aux côtés du président américain Dwight D. Eisenhower.

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Une coopération qui s'étend à plusieurs domaines

Plus de deux siècles après le traité de 1797, Washington met en avant la poursuite et la diversification de la coopération tuniso-américaine.

Selon l'ambassade, cette relation se traduit aujourd'hui notamment par des exercices militaires conjoints et une coopération dans le domaine sécuritaire, mais également par le développement des échanges commerciaux et des investissements.

L'ambassade cite à ce titre SelectUSA, programme américain destiné notamment à faciliter les investissements étrangers aux États-Unis, ainsi que Fulbright, le programme d'échanges universitaires qui contribue aux échanges académiques entre les deux pays.

La coopération bilatérale couvre ainsi des domaines allant de la sécurité et de la défense aux échanges économiques, en passant par l'enseignement supérieur et la mobilité académique.

Les États-Unis avaient reconnu l'indépendance de la Tunisie le 22 mars 1956, avant l'établissement des relations diplomatiques officielles le 6 juin de la même année. L'ambassade des États-Unis à Tunis a été officiellement ouverte en juin 1956.

L'anniversaire du traité de 1797 offre ainsi à Washington l'occasion de mettre en avant la profondeur historique de la relation tuniso-américaine, tout en soulignant les différents axes de coopération développés entre les deux pays au cours des dernières décennies.