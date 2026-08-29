Tunisie: La BERD et Attijari bank Tunisie renforcent leur partenariat de partage des risques

La facilité de partage des risques est portée à 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 10 millions de dollars destinés aux investissements ESG

· La BERD porte à 70 millions d'euros sa facilité de partage des risques avec Attijari bank Tunisie

· L'extension de la facilité améliorera l'accès au financement des entreprises à travers la Tunisie

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La BERD accorde également une nouvelle facilité de 10 millions de dollars américains pour soutenir les investissements ESG ; les projets bénéficieront de subventions HIPCA financées par le Royaume-Uni

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) renforce l'accès au financement des entreprises tunisiennes en portant de 20 millions d'euros à 70 millions d'euros la facilité de partage des risques (Risk Sharing Facility, RSF) mise en place avec Attijari bank Tunisie.

La BERD met également en place une facilité de 10 millions de dollars (8,6 millions d'euros) destinée à soutenir les investissements liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) des entreprises. Les sous-projets éligibles bénéficieront de subventions financées par le Royaume Uni dans le cadre du High-Impact Partnership on Climate Action (HIPCA).*

L'extension de cette facilité permettra à Attijari bank Tunisie d'accorder davantage de financements à des entreprises opérant dans différents secteurs de l'économie, soutenant ainsi l'investissement et le développement du secteur privé en Tunisie.

La facilité complémentaire de 10 millions de dollars soutiendra des investissements visant à améliorer la performance environnementale et sociale des entreprises. Les investissements éligibles pourront notamment concerner l'amélioration de l'efficacité énergétique, les installations d'énergies renouvelables et les technologies de réduction des déchets, ainsi que des initiatives liées à la formation des employés, aux bonnes pratiques de travail, à la gestion des risques et à l'égalité des genres.

À ce jour, la BERD et Attijari bank Tunisie ont signé 25 sous-projets dans le cadre de la facilité de partage des risques, représentant environ 400 millions de dinars tunisiens (118,0 millions d'euros) de financement.

Grâce à la facilité de partage des risques, la BERD partage les risques avec les institutions financières partenaires, contribuant ainsi à mobiliser des financements pour des investissements favorisant la croissance économique, le renforcement du secteur privé et l'amélioration de l'accès au financement.

Depuis le début de ses opérations en Tunisie, la BERD a investi plus de 3,1 milliards d'euros dans 97 projets à travers le pays, dont 66 % au bénéfice du secteur privé.

* HIPCA est un partenariat multi-donateurs géré par la BERD. Les donateurs actifs sont l'Autriche, le Canada, la Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège, la Corée du Sud, l'Espagne, la Suisse, TaiwanICDF, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique.