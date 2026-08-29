Tunisie: Crise de l'eau minérale embouteillée au Grand Tunis - Le ministère du Commerce injecte 9 millions de bouteilles

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations déploie un plan de rationnement d'urgence en coordination avec les unités de conditionnement industrielles pour endiguer la crise de l'eau minérale. Cette offensive logistique s'attaque aux circuits de stockage clandestins et approvisionne massivement les grandes et moyennes surfaces pour rétablir les flux ordinaires de consommation et briser les tensions sur les étals.

Dans ce cadre, le ministère a justement officialisé aujourd'hui, vendredi 28 août 2026, le déploiement immédiat de programmes spécifiques d'approvisionnement sectoriel en eau minérale embouteillée. Et ce, après étroite concertation avec les structures préfectorales, les directions régionales et les syndicats patronaux de la filière des boissons non alcoolisées.

Cette stratégie, note-t-on dans un communiqué, vise à saturer l'offre globale afin de répondre à l'explosion de la demande citoyenne enregistrée au cours de cette séquence de forte chaleur. Ce plan de crise, lit-on encore, repose sur le fléchage de volumes industriels massifs vers les réseaux de distribution à forte visibilité comptable pour court-circuiter l'économie parallèle.

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Les brigades du contrôle économique orientent prioritairement ces flux de palettes vers les grandes et moyennes surfaces ainsi que vers les grossistes traditionnels conventionnés, un dispositif technique conçu pour garantir une transparence absolue des transactions commerciales jusqu'au consommateur final. Les inspecteurs de la concurrence sont mandatés pour superviser physiquement les déchargements sur les quais et vérifier le respect strict des marges bénéficiaires légales, éliminant ainsi les rétentions spéculatives des marchandises.

L'amorce de cette campagne nationale se matérialise par le déclenchement d'une opération d'envergure ciblée sur les 4 gouvernorats du Grand Tunis, un bassin démographique prioritaire soumis à un fort stress d'approvisionnement. Le ministère annonce l'injection immédiate de plus de 9 millions de bouteilles d'eau minérale, concentré exclusivement sur les formats de consommation familiale standard de 1,5 litre et 2 litres.

La direction de l'Observatoire national de l'approvisionnement et des prix précise à ce titre que ce mécanisme de soutien restera actif et évolutif au cours des prochaines semaines, les volumes d'injection étant ajustés en temps réel selon les critères de carence territoriale jusqu'au rétablissement complet des cadences ordinaires de livraison des usines.