Tunisie: Rentrée scolaire - La SNCFT lance la vente des abonnements dès le 1er septembre

La compagnie ferroviaire publique annonce l'ouverture des guichets pour les réseaux de Tunis et du Sahel au titre de l'exercice 2026-2027. On retient de prime abord, le gel des tarifs de l'année précédente et l'introduction des facilités de paiement pour soutenir le pouvoir d'achat des familles ayant des enfants scolarisés.

En effet, la direction commerciale de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) vient d'annoncer que les guichets ouvriront officiellement leurs registres à partir du 1er septembre 2026 pour délivrer les abonnements scolaires et universitaires valides pour l'année scolaire et universitaire 2026-2027. Ce dispositif de mobilité de proximité s'adresse de manière exclusive aux élèves des cycles primaire et secondaire, aux étudiants de l'enseignement supérieur ainsi qu'aux stagiaires inscrits dans les centres homologués de la formation professionnelle.

Le périmètre géographique couvert par ce service public englobe l'intégralité des lignes de transport de passagers de la grande banlieue de Tunis et du Sahel. Le dispositif intègre les axes ferroviaires reliant Tunis à Erriadh, Tunis à Bougatfa et Tunis à Gobaa. Au niveau de la façade côtière, les rames desserviront l'axe stratégique Sousse Bab Jedid, Monastir et Mahdia.

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Pour décentraliser l'accès aux cartes magnétiques et éviter l'engorgement des halls de gare, la compagnie déploie des bureaux de vente spécifiques dans les stations de Sousse Bab Jedid, Monastir, Moknine, Bekalta, Teboulba et Mahdia, les titres étant remis immédiatement aux bénéficiaires dès la validation de leur inscription.

Dans le but de préserver le pouvoir d'achat des ménages, la direction de la SNCFT valide des mesures d'allègement financier. Elle annonce que les tarifs demeurent inchangés et que les prix de l'année scolaire écoulée sont maintenus. Les familles pourront donc opter pour un règlement comptant de la redevance ou solliciter un étalement par un paiement échelonné en plusieurs traites mensuelles.

Cependant, l'accès à ces tarifs sociaux reste soumis à des critères d'âge stricts, fixés à une limite de 23 ans pour les élèves et de 33 ans pour les étudiants de l'université. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, le plafond réglementaire est modulé selon les qualifications techniques, s'établissant à 23 ans pour le premier niveau, 30 ans pour le deuxième cycle d'apprentissage et 33 ans pour les spécialisations de troisième niveau.