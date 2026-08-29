Tunisie: Nefza - Mobilisation maximale pour circonscrire une série d'incendies simultanés

Décidément les reliefs du nord-ouest tunisien ne connaissent toujours pas de répit ! Les rapports de terrain communiqués ce vendredi 28 août 2026 font état du déclenchement concomitant de plusieurs brasiers d'envergure localisés dans la délégation de Nefza, au gouvernorat de Béja.

Les brigades de la protection civile et de la direction générale des forêts affrontent ces foyers actifs sur 3 massifs montagneux du gouvernorat. Les flammes, attisées par des températures extrêmes de 49 degrés et des rafales de sirocco, menacent directement les zones d'habitations et imposent des évacuations préventives.

En effet, les forces d'intervention rapide de la protection civile, appuyées par les gardes forestiers de la direction générale des forêts, sont déployées en urgence pour tenter de fixer les lisières de feu qui ravagent les écosystèmes de Djebel El Mssid, Djebel El Abiadh et de la localité d'El Mnasria. Cette configuration topographique accidentée complique l'acheminement des camions-citernes au plus près des foyers actifs.

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A noter que si le comportement des incendies s'avère particulièrement agressif, c'est en raison de conditions météorologiques locales hautement défavorables. De fait, le secteur subit l'impact direct d'un dôme thermique avec des températures sous abri atteignant 49 degrés, une surchauffe atmosphérique et des sautes de vent de sirocco violentes qui projettent des débris incandescents à plusieurs dizaines de mètres.

Condition qui a hélas créé de nouveaux départs instantanés de feu où la progression rapide des flammes s'effectue désormais en direction des périmètres résidentiels des douars d'El Ghaouara et d'Es-Swayssia, plaçant les structures civiles sous une menace immédiate et exigeant une reconfiguration des priorités de sauvetage.

Face à l'imminence du danger pour les populations locales, le poste de commandement a ordonné l'évacuation préventive immédiate de plusieurs dizaines de familles dont les habitations traditionnelles se trouvent encerclées par les fumées denses. Les autorités régionales de Béja ont mobilisé des engins de terrassement lourds pour tracer des lignes de pare-feu de fortune autour des douars afin de couper la trajectoire du brasier.

Ceci dit, bien que les pertes en couvert végétal et en maquis de chênes-lièges soient lourdes, la concentration des moyens logistiques permet pour l'instant de sanctuariser les vies humaines. Dieu soit loué, aucune perte en vie humaine ou blessure grave n'a été enregistrée parmi les civils et les équipes de première ligne !