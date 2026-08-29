Tunisie: Bon début de championnat - Azaiez et les Cabistes gagnent en confiance...

La victoire du weekend passé a fait beaucoup de bien au CAB.

Partis amoindris dès le départ, les Cabistes étaient obnubilés par le spectre d'une défaite à domicile à l'occasion du premier match de la saison. En effet, à Hanzouli, Allala et Rhimi retenus par les JM, étaient venus s'ajouter bon nombre d'autres joueurs recrutés mais non qualifiés pour la plupart d'entre eux. L'entraîneur, qui a préparé le match d'ouverture justement en s'appuyant sur des éléments nouveaux dans la formation de départ, s'est trouvé contrarié en toute dernière minute et obligé ainsi de chambarder le dispositif.

«Nous avons effectué une bonne préparation et avons fixé une formule de jeu qui sied aux joueurs qui composent la colonne vertébrale de l'équipe, notamment avec la nouvelle recrue Traoré comme milieu défensif. Nous avons dû revoir nos plans en l'absence de pratiquement tous les nouveaux arrivants au CAB. Fort heureusement, nous avons sauté la hantise de perdre et surtout de gagner sans sept joueurs sur lesquels nous comptions», note le coach Mohamed Azaiez, heureux bien évidemment de la performance des siens.

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Il est vrai qu'il manquait outre les Olympiques cités ci-dessus, Mohamed Lamine Traoré, milieu défensif, Sada Diallo, milieu offensif, Mohamed Lamine Ba, milieu offensif, Billel Mejri, attaquant et Yassine Arfaoui , latéral gauche. Seul Chedy Mhamdi était, contre l'ASM, sur le banc des remplaçants et a été incorporé en cours de jeu dans le dernier quart d'heure. Espérons que tout ce beau monde sera là lors du prochain match face au CSHL à Hammam-Lif.