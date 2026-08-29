Tunisie: Club Africain-Espoir de Hammam Sousse - Le ministère de l'Intérieur annonce des restrictions de circulation

À quelques heures du match qui opposera samedi le Club Africain à l'Espoir sportif de Hammam Sousse, le ministère de l'Intérieur a annoncé des restrictions de circulation autour du stade Hammadi Agrebi de Radès.

Ces mesures, qui entreront en vigueur samedi 29 août dès 11h30, prévoient notamment l'interdiction de circuler et de stationner sur une partie de la route nationale n°1, ainsi que des itinéraires spécifiques pour accéder aux parkings réservés aux supporters.

Le département précise qu'il est interdit à tous types de véhicules de stationner et de circuler sur la route nationale numéro 1 dans la section s'étendant entre le croisement de Choucha Radès et le rond-point de Borj El Louzir à Ezzahra, sauf pour ceux se rendant au stade et portant des abonnements ou bien des billets d'accès au match.

Les portes du stade ouvriront à 13H30. Le ministère de l'Intérieur conseille ainsi d'arriver tôt.

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Les détenteurs de billets et d'abonnements doivent les présenter obligatoirement à toutes les portes d'accès (entrée du stade du côté de l'autoroute, notamment à l'intersection Oued Meliane - intersection BSB -, le croisement Noubou).

Afin d'éviter l'embouteillage à l'entrée des supporters, le parking nord sera réservé aux détenteurs d'abonnements et de billets « VIRAGE » ainsi qu'aux titulaires d'abonnements « PELOUSE ».

Ce parking sera donc accessible par le détour du stade, puis l'entrée principale, ensuite à gauche en direction du parking. Il pourra se faire en outre par le biais du croisement Noubou, de là au carrefour du village méditerranéen, après il s'agit de tourner à droite en direction du parking nord.

Le parking sud sera réservé aux abonnés et aux détenteurs de billets « ENCEINTE - TRIBUNE » ainsi qu'aux titulaires de billets « PELOUSE ». Le parking sud sera de fait accessible par l'autoroute du sud, puis au rond-point de Borj El Louzir à Ezzahra, sous le pont, et l'entrée du parking sud du côté de l'entrée « Zaytoun ».

Il sera également possible de prendre la route nationale numéro 1 en passant par le croisement de Choucha Radès, puis celui de la « nouvelle Médina » en direction de l'entrée du parking sud du côté de l'entrée « Zaytoun ».

Il est, d'ailleurs, possible d'accéder au « parking sud » via le croisement Noubou, puis le rond-point du village méditerranéen.

D'autre part, le ministère de l'Intérieur souligne que tous les supporters sportifs doivent garer leurs voitures dans les parkings désignés afin d'assurer leur sécurité et de maintenir la fluidité du trafic lors de la sortie des spectateurs.

L'accès aux parkings VIP se fera uniquement par l'entrée principale pour les détenteurs de billets des loges ainsi que les journalistes.

Le ministère de l'Intérieur a, par ailleurs, appelé les usagers de la route à respecter scrupuleusement le code de la route, à éviter le transport anarchique ou la surcharge de passagers et à faire preuve de prudence, en s'abstenant de toute conduite imprudente ou de tout comportement dangereux.