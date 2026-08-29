Tunisie: Carburants - Agil assure un retour à la normale de l'approvisionnement dès samedi

L'approvisionnement en carburants devrait retrouver son rythme normal à partir de samedi 29 août 2026, a affirmé vendredi le président-directeur général de la Société nationale de distribution des pétroles (Agil), Khaled Bettine. D'importantes quantités de carburants seront injectées dans les stations-service dès vendredi soir, ce qui devrait contribuer à une amélioration progressive de la situation et à répondre aux besoins des citoyens.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), Khaled Bettine a assuré que les carburants sont disponibles et qu'aucun problème ne se pose au niveau des stocks.

Il a précisé qu'une cargaison de carburants était arrivée à Bizerte et se trouvait en cours de déchargement, tandis que d'autres quantités sont disponibles dans les dépôts d'Agil à Radès et à Skhira. Une autre cargaison est également en cours d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Les opérations d'approvisionnement se poursuivront de manière intensive, a indiqué le PDG d'Agil, précisant que les camions assureront le transport de quantités d'essence et de gasoil depuis les dépôts de la société à Radès et Skhira vers les différentes stations-service.

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Pas de pénurie nationale, selon Agil

Khaled Bettine a expliqué que la forte affluence des citoyens vers les stations-service, à la suite de la diffusion de l'information concernant une grève des chauffeurs de camions de transport de carburants, avait entraîné l'épuisement rapide des quantités disponibles dans certaines stations.

Il a toutefois démenti l'existence d'une pénurie de carburants à l'échelle nationale.

Le responsable a également affirmé qu'Agil avait continué, au cours des derniers mois, à assurer les besoins du marché sans enregistrer de pénurie ou de rupture au niveau des stocks.

Les contrats conclus avec les fournisseurs internationaux sont toujours en vigueur et les opérations d'approvisionnement se poursuivent selon le rythme habituel, a-t-il précisé.

Des solutions pour éviter la répétition des mouvements de protestation

Revenant sur la grève observée jeudi 20 août par les chauffeurs de camions de transport de carburants, Khaled Bettine a indiqué que ce mouvement avait été spontané et soudain et n'avait pas été annoncé à l'avance.

Il a assuré que les efforts sont actuellement déployés pour traiter progressivement les différentes problématiques soulevées par les chauffeurs, dans l'objectif de parvenir à des solutions durables susceptibles de limiter la répétition de tels mouvements à l'avenir.

Dans ce contexte, le président-directeur général d'Agil a estimé que la stabilité des prix des carburants et l'absence de pénurie d'approvisionnement durant la saison estivale constituent un acquis pour la Tunisie.

Il a souligné que le pays avait réussi à maintenir la continuité de l'approvisionnement malgré la hausse de la demande durant la période estivale et l'afflux de visiteurs, les carburants étant restés disponibles dans les différentes régions.