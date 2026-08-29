Tunisie: Qatar - Volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale

28 Août 2026
La Presse (Tunis)

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 28 août 2026, Zayed Bin Said Rached Al Koumait Al Khiareen, Ambassadeur de l'État du Qatar en Tunisie.

L'entretien a porté sur les moyens de consolider et renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Qatar, aux niveaux bilatéral et multilatéral, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et à servir les intérêts communs des deux pays.

Cette rencontre a été également l'occasion d'échanger les points de vue sur les principaux développements aux niveaux régional et international.

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