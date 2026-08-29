Tunisie: Qatar - Volonté de renforcer les relations de coopération bilatérale

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 28 août 2026, Zayed Bin Said Rached Al Koumait Al Khiareen, Ambassadeur de l'État du Qatar en Tunisie.

L'entretien a porté sur les moyens de consolider et renforcer davantage les relations de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Qatar, aux niveaux bilatéral et multilatéral, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères et à servir les intérêts communs des deux pays.

Cette rencontre a été également l'occasion d'échanger les points de vue sur les principaux développements aux niveaux régional et international.