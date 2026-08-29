Tunisie: Lancement d'une plateforme numérique unifiée pour les services du ministère de l'Industrie

Une plateforme numérique unifiée dédiée aux services administratifs du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie vient d'être mise en service, a annoncé le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, Salah Zouari.

Accessible à l'adresse www.e-industrie.gov.tn , cette plateforme s'inscrit dans le cadre du programme de digitalisation visant à moderniser les services administratifs et à faciliter l'accès à distance des entreprises aux prestations du ministère.

Le lancement de la plateforme a coïncidé avec la mise en service du premier service numérique consacré aux fiches techniques d'une opération de perfectionnement actif, indique le ministère dans un communiqué publié vendredi.

Les entreprises peuvent désormais soumettre et traiter leurs demandes relatives à ce service entièrement en ligne. La plateforme intègre également un système d'interopérabilité avec la Direction générale des douanes, permettant l'échange de données ainsi que la notification en temps réel aux services concernés de l'état d'avancement des demandes et des décisions prises.

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La plateforme constitue le portail numérique officiel à travers lequel seront progressivement regroupés les différents services administratifs des directions centrales du ministère. Elle permettra ainsi aux entreprises d'effectuer leurs démarches à distance, à travers un processus entièrement intégré, sans avoir à se déplacer ni à déposer de documents sous format papier, a indiqué Salah Zouari.

Le ministre a souligné, à ce titre, l'importance des fiches techniques dans le bon déroulement des opérations de traitement des dossiers des entreprises industrielles, notamment en ce qui concerne la déclaration des matières premières utilisées dans la fabrication de leurs produits.

Son département traite actuellement plus de 4.000 fiches techniques par an, a-t-il précisé, ajoutant que la digitalisation des services sera progressivement étendue à d'autres prestations.

Cette démarche concernera notamment l'importation de produits soumis au régime des cahiers des charges, l'accès au Fonds de Promotion de l'Huile d'Olive Conditionnée (FOPRHOC) ainsi que les autorisations de création d'entreprises classées dans les catégories 1 et 2.

La plateforme permet aux utilisateurs de créer des comptes électroniques, de déposer leurs demandes, d'en suivre le traitement et de consulter les décisions prises. Ils peuvent également recevoir des notifications concernant les différentes étapes d'examen de leurs dossiers.

S'appuyant sur les mécanismes d'identité numérique MobileID et Digigo, la plateforme est également connectée au Registre national des entreprises (RNE) et facilite l'échange de données avec les administrations et organismes publics concernés.

Cette interconnexion devrait contribuer à accélérer les procédures et à améliorer l'efficacité du traitement des demandes, tout en assurant la protection des données personnelles et la sécurité des transactions numériques.