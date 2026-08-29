Tunisie: Coupures d'électricité - Voici les zones concernées ce vendredi soir dans tout le pays

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé d'éventuelles coupures tournantes d'électricité dans plusieurs régions du pays, les jeudi 27 et vendredi 28 août 2026, entre 21h00 et minuit, et ce, à intervalles intermittents en fonction de l'état du réseau électrique.

Dans un avis, la STEG explique que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la préservation de la sécurité et de la continuité de son réseau électrique. La société précise que les interruptions pourront intervenir selon les exigences liées à la situation du réseau et à l'équilibre entre la production et la consommation.

Centre : plusieurs gouvernorats concernés

La STEG cite notamment Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Riadh, Ouled Achour, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bouhajla, Nasrallah, Menzel Mehiri, Sbiba, Bekalta, Cherban, Rejiche, Souassi, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Khzama, Sahloul 3, Ouled Chamekh, Chetouine, Bouhjar, Sahline, Msaken, Enfidha, Hergla, Bouficha, Kerkor, Alaa et Bennane.

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Sud : Gabès, Djerba, Kébili, Tataouine, Zarzis-Ben Guerdane et Médenine

Dans le gouvernorat de Gabès, les zones concernées sont El Metouia, Menzel Habib, El Hamma, Mareth, Matmata, cité El Izdihar, cité Ezzouhour, El Manzel, Jara et Ouedhref.

À Djerba, la liste comprend Essouani, Guellala, El May, Erriadh, Houmt Souk, Midoun, Ajim et Sedouikech.

Dans le gouvernorat de Kébili, les zones citées sont Douz, Kalaa, El Faouar, Zaafrane, Nouil, Ennezla, Kébili, Souk Lahad et Jemna.

À Tataouine, les coupures pourraient concerner Smâr, Ghomrassen, Bir Lahmar, Remada, Dhehiba, Ezzahra, Tataouine Nouvelle et la cité El Mahragène.

Dans la zone Zarzis-Ben Guerdane, les localités citées sont Jalal, cité Mars, Nefatia, Chahbania, Chemakh, El Bassatine, El Mounassa et Souihel.

Dans le gouvernorat de Médenine, la liste comprend Harich, Beni Khedache, Hassi Amor, Souitair, cité Ennour, Darghoulia et Bou Grara.

Sud-Ouest : plusieurs zones concernées

Les zones citées par la STEG sont Souk Jedid, Cheraïa, El Hammar, El Makarem, Ech Chakhara, Ennawaïel, Majel Bel Abbès, El Hamma, Lajrad, Boudriès, Chbika, Degueche, El Gallel, Ouled Hafouz, Laâyoun, Hazoua, Hassi Ferid, Ouled Hamed, Oum El Aadhim, El Haqen, Meknassy, Nefta, El Alenda, Nasrallah, Foussana et Hechria.

Nord : le Cap Bon, Zaghouan et Bizerte concernés

Dans le gouvernorat de Nabeul, la STEG cite Kélibia, Nabeul, Hammamet, Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Somâa, Korba, Dar Chaâbane, Tazarka, Maâmoura, Béni Khalled, Béni Khiar et Hammam Ghezaz.

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les zones concernées sont Djebel Oust, Zriba, Bir Mcherga, Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs et Bouchaïr.

Dans le gouvernorat de Bizerte, la liste comprend Jarzouna, Ghazala, Menzel Bourguiba, Tinja, Menzel Abderrahmane, Ez Zawaouine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Sejnane, El Khetmine, Mateur, Menzel Jemil et Menzel Tmime.

Sfax : plusieurs délégations et zones touchées

Les zones citées sont Mahres, Agareb, El Amra, Tina, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana, El Hencha, Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer et Bir Ali.

Grand Tunis : plusieurs zones susceptibles d'être concernées

Dans le Grand Tunis, les coupures pourraient intervenir vendredi 28 août, entre 21h00 et minuit, dans les zones suivantes : La Goulette, Ben Arous, Mégrine, Sidi Farg, Ezzahra, Hammam-Lif, El Mourouj, Le Kram, Borj Cédria, Les Berges du Lac, les Jardins El Menzah, Borj Touil, Sanhaja, La Nouvelle Ariana, Manouba, Aïn Zaghouan, Ennasr, La Soukra et Nouvelle Médina.

Nord-Ouest : Boussalem, Goubellat, Gaâfour et plusieurs autres zones

La STEG cite Boussalem, Goubellat, Gaâfour, Chemtou, Nabr, Thibar, Tajerouine, El Ksour, Rouhia, Makthar, Ghardimaou et Oued Mliz.

La STEG précise que le rétablissement de l'électricité pourrait intervenir sans préavis et appelle les citoyens concernés à prendre les mesures préventives nécessaires.

La société souligne par ailleurs que la liste communiquée n'est pas définitive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

Pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter la STEG au 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.