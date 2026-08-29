Tunisie: Le joueur de raffa Mohamed Amine Saïdi porté disparu à l'aéroport de Rome

Le président de la Fédération tunisienne de boules et pétanque, Imed Bouzriba, a affirmé, vendredi, que le joueur Mohamed Amine Saïdi, spécialiste du raffa, était porté disparu depuis deux jours à l'aéroport de Rome et qu'il est toujours sans nouvelles.

Dans une déclaration à l'envoyé spécial de TAP à Tarente, Bouzriba a précisé que le joueur s'était rendu à l'aéroport de Bari avec ses coéquipiers de la sélection tunisienne de boules, qui avait participé aux Jeux méditerranéens de Tarente-2026, avant de prendre un vol intérne à destination de Rome, d'où la délégation devait regagner la Tunisie.

Selon le président de la Fédération, les membres de la délégation ont constaté l'absence du joueur dès leur arrivée à l'aéroport de Rome et ont immédiatement entrepris des recherches, restées infructueuses. Ces recherches ont toutefois été compliquées par le temps limité dont disposait la délégation avant l'embarquement du vol à destination de Tunis.

Bouzriba a ajouté que le chef de la délégation tunisienne de boules et de pétanque, Raouf Lakili, avait alerté les services de sécurité présents à l'aéroport avant le décollage de l'avion à destination de Tunis.

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Il a également précisé que Raouf Lakili l'avait officiellement informé jeudi de la disparition du joueur à l'aéroport de Rome. Dès réception de cette information, la Fédération a saisi, par courrier électronique, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un rapport détaillé sur les circonstances du déplacement et la disparition du joueur doit par ailleurs être établi par Raouf Lakili, qui est également entraîneur de l'équipe nationale de raffa. Ce rapport sera transmis ultérieurement à l'autorité de tutelle.

Bouzriba a, d'autre part, souligné que Mohamed Amine Saïdi, sociétaire de l'Association de boules et de pétanque d'Ezzahra, était un joueur de valeur, doté d'un potentiel prometteur et reconnu pour ses qualités humaines et morales.

Agé de 22 ans, Saïdi avait récemment remporté deux médailles, une en argent et une en bronze, aux Championnats d'Afrique de raffa organisés à Chlef, en Algérie. Il n'avait toutefois pas réussi à monter sur le podium dans les épreuves individuelles et du double messieurs lors des Jeux méditerranéens de Tarente, qui se poursuivent jusqu'au 3 septembre.