Sénégal: L'Assemblée confirme l'ouverture pour mardi de sa deuxième session extraordinaire et rappelle les modalités pratiques d'une DPG

Dakar — L'Assemblée nationale a évoqué vendredi l'impossibilité de la tenue de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, voulue par l'Exécutif pour le 1er septembre, estimant que cette date sera uniquement consacrée à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire convoquée par le président de la République.

"La journée du 1er septembre 2026 sera consacrée à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire, du constat du quorum et de la levée de la séance", a notamment fait savoir l'institution parlementaire dans un communiqué rendu public ce vendredi.

Le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni le même jour pour débattre de la décision du président de la République de convoquer, par le biais d'un décret, une deuxième session extraordinaire avec comme ordre du jour unique la Déclaration de politique générale du Premier ministre.

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"Le Président de la République, par décret n° 2026-1530, transmis le 25 août 2026, a convoqué l'Assemblée nationale en session extraordinaire à compter du 1er septembre 2026 à 10h avec, comme ordre du jour unique, la Déclaration de politique générale du Premier ministre, sans en fixer la date exacte", a mentionné le communiqué de l'Assemblée nationale.

L'institution parlementaire déclare toutefois avoir reçu une correspondance du Premier ministre en date du 24 août 2026, dans laquelle le chef du gouvernement fait part au président de l'Assemblée nationale, de sa disponibilité à tenir sa Déclaration de politique générale, le mardi 1er septembre 2026 à partir de 9 heures.

Elle parle à ce propos de "confusions sur la démarche, les compétences et même les dates proposées", que son bureau met sur le compte d'une "méconnaissance des procédures parlementaires par l'Exécutif".

Le bureau de l'Assemblée nationale assure ainsi que l'ouverture de la session extraordinaire est prévue pour le 1er septembre à la suite du décret n° 2026-1530 qui la convoque.

"La session ordinaire unique 2025-2026 étant close depuis le 30 juin 2026, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 63 de la Constitution et de l'article 7 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, celle-ci ne peut se réunir, pour l'examen de cet ordre du jour, que sur décision du Président de la République", rappelle l'Assemblée nationale.

En ce qui concerne la fixation de la date de la DPG, l'Assemblée nationale a fait référence aux dispositions de son Règlement intérieur qui régissent les délais entre la convocation de la session et la tenue de cet exercice du Premier ministre devant les députés.

"Aux termes de l'article 109, in fine, de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur l'Assemblée nationale doit être informée huit jours au moins avant la date retenue", fait-elle valoir.

Tenant compte du fait que le délai des huit jours est à décompter à partir de l'ouverture de la session extraordinaire et non avant, l'Assemblée nationale estime par conséquent que la DPG ne peut se faire à la date indiquée, le 1er septembre 2026.

"Cette formalité (fixation de la date) incombe au président de la République et non au Premier ministre. Pour la circonstance, contrairement aux dispositions légales et à la pratique institutionnelle, aucune date n'a été proposée par le président de la République", soutient l'institution parlementaire.