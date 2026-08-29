Ouganda: Ebola - Fin de l'épidémie au pays

Dakar — Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (Africa CDC) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont annoncé la fin de l'épidémie de maladie à virus Ebola due à l'espèce Bundibugyo en Ouganda, jeudi, après 42 jours consécutifs sans nouveau cas confirmé, selon un communiqué co,joint de ces instances.

Cette annonce intervient après la sortie de soins, le 16 juillet dernier, du dernier patient, un cas importé, et l'achèvement d'une période supplémentaire de surveillance de 42 jours, correspondant au double de la limite supérieure de la période d'incubation du virus Ebola.

Les deux organisations rappellent dans un communiqué conjoint que l'Ouganda avait déjà annoncé, le 28 juillet, l'interruption de la transmission locale, après 42 jours sans nouveau cas local. La poursuite de la surveillance au-delà de cette date a permis de confirmer l'absence de nouvelle transmission liée au dernier cas importé, selon le texte.

"Au cours de cette épidémie déclarée le 15 mai, l'Ouganda a enregistré 20 cas confirmés d'Ebola dus au virus Bundibugyo. Quinze de ces cas étaient importés de la République démocratique du Congo (RDC), tandis que cinq autres ont été contractés localement parmi des contacts et des agents de santé exposés aux cas importés", renseigne le document.

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Le bilan de l'épidémie fait état de 18 personnes guéries et de deux décès. Plus de 800 contacts ont été identifiés et suivis par les équipes sanitaires.

La proximité géographique, les déplacements fréquents des populations, les échanges commerciaux et les liens sociaux et économiques entre les pays de la région maintiennent en effet un risque de cas importés, soulignent l'OMS et Africa CDC.

Les deux organisations recommandent ainsi aux pays de renforcer leurs capacités de surveillance et de diagnostic, d'assurer une investigation rapide des alertes, de consolider la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de santé et les communautés et de maintenir un engagement communautaire soutenu.

Elles préconisent également "une coordination étroite entre les pays, notamment au niveau des frontières, dans le cadre du plan continental conjoint de préparation et de riposte".

"L'OMS rappelle par ailleurs qu'elle ne recommande aucune restriction générale des voyages ou du commerce en lien avec les épidémies d'Ebola", lit-on dans ce communiqué conjoint d'AFRICA CDC et de l'OMS.

Elle déconseille notamment "la suspension des vols, la fermeture des frontières ou le refus d'entrée aux voyageurs en provenance des pays touchés".

Les pays sont plutôt encouragés à maintenir les voyages et le commerce internationaux, tout en mettant en oeuvre des mesures sanitaires proportionnées permettant la détection précoce des cas, la préparation et la coopération transfrontalière.

L'OMS et Africa CDC ont réaffirmé leur engagement à soutenir l'Ouganda et la RDC dans leurs efforts de préparation et de riposte, soulignant que l'arrêt de la transmission en RDC demeure une priorité pour protéger les populations de l'ensemble de la région.