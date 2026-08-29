Sénégal: Touba - Le Mouride Institut met à l'honneur les meilleurs lauréats pour promouvoir l'excellence

Le Mouride Institut organise samedi une cérémonie de distinction des meilleurs lauréats issus des différents examens et concours, une initiative visant à encourager l'excellence scolaire et à valoriser le savoir dans la cité religieuse.

Pour les diplômes scolaires, notamment le CFEE, le BFEM et le baccalauréat, la sélection s'appuie sur les résultats officiels des examens de l'État, en collaboration avec l'Inspection d'académie de Diourbel et l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké.

Au niveau de l'élémentaire, les trois premiers du CFEE français et du CFEE franco-arabe seront distingués, de même que les trois premiers du BFEM français et du BFEM franco-arabe.