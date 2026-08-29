Sénégal: Saint-Louis - La Ligue de football joue ses finales, samedi

28 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Ligue de football de Saint-Louis (nord) organise samedi au stade Mawade Wade ses finales, toutes catégories confondues, annonce un communiqué de l'instance régionale.

Chez les seniors, Saint-Louis Académie Foot (SAF) va s'opposer à Sor Nord pour le titre de champion régional synonyme de montée en Nationale 2.

En juniors, la finale mettra aux prises les Vétérans de Rosso et Almamy de Saint-Louis.

Chez les Cadets, le verdict est déjà connu avec le sacre de l'équipe de Sor Nord

La Ligue régionale de football a annoncé des "primes exceptionnelles" cette année. Chez les seniors le vainqueur empochera la somme de 1.500.000 FCFA contre 1.000.000 FCFA pour son adversaire

Chez les juniors, une prime de 800.000 FCFA est prévue pour le vainqueur et pour le finaliste malheureux.

Chez les cadets le champion a déjà reçu 500 000FCFA, le finaliste ayant empoché une enveloppe de 200.000 francs CFA.

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