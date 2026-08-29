Sénégal: Brentford satisfait d'avoir signé El Hadj Malick Diouf

Dakar — L'entraîneur de Brentford, Keith Andrews, s'est félicité de la signature de l'international sénégalais El Hadji Malick Diouf, estimant que le défenseur de 21 ans correspond au profil recherché par le club anglais et dispose encore d'une "grande marge de progression".

Diouf a signé un contrat de cinq ans en faveur de Brentford, assorti d'une option d'une année supplémentaire.

"Nous sommes très heureux d'avoir pu recruter Malick. C'est un joueur qui correspond à notre profil d'âge idéal, avec encore beaucoup de marge de progression", a déclaré le technicien sur le site Internet du club, après la finalisation du transfert du défenseur sénégalais en provenance de West Ham United.

"Je pense qu'il a réalisé une très bonne saison à West Ham lors de sa première année dans le football anglais, et certaines des qualités et caractéristiques qu'il possède en tant que latéral viennent renforcer un secteur de notre équipe qui est déjà impressionnant. J'ai vraiment hâte de travailler avec Malick", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Brentford a finalisé le recrutement de l'international sénégalais pour un montant non divulgué.

Diouf arrive dans l'ouest de Londres après avoir passé la saison 2025/26 en Premier League avec West Ham, enregistrant cinq passes décisives en 32 apparitions dans l'élite anglaise.

Le latéral gauche s'est également imposé au niveau international avec le Sénégal, représentant son pays lors de la Coupe d'Afrique des nations 2025 ainsi qu'à la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Né à Dakar, El Hadji Malick Diouf a commencé sa carrière à Galaxy Football Academy avant de rejoindre l'Académie Mawade Wade.

Il a rejoint l'Europe à l'âge de 18 ans, en signant avec le club norvégien de Tromsø en février 2023 après un essai concluant.

Diouf a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues lors de sa première saison, inscrivant trois buts et aidant le club à terminer troisième de l'Eliteserien.

Ses performances lui ont permis de rejoindre le Slavia Prague en janvier 2024. Il a marqué lors de ses débuts en championnat contre Karviná le mois suivant.

Lors de la saison 2024/25, Diouf s'est imposé comme un joueur clé du Slavia Prague, inscrivant sept buts et délivrant trois passes décisives en 27 apparitions en championnat.

Le club tchèque avait alors remporté le titre de champion de République tchèque avec 16 points d'avance. Le défenseur avait également disputé 12 rencontres en compétitions européennes cette saison-là.

Le Sénégalais a rejoint West Ham United en juillet 2025 et a fait ses débuts en Premier League contre Sunderland le mois suivant.

Il est ensuite devenu un titulaire régulier lors de sa première saison en Angleterre, évoluant principalement sur le côté gauche de la défense.

Avec la sélection nationale, Diouf a fait ses débuts avec les Lions lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des nations contre le Burundi en septembre 2024.

Il a disputé les 90 minutes lors de la victoire du Sénégal contre l'Angleterre en juin 2025, faisant ainsi du Sénégal la première nation africaine à battre l'Angleterre.

Il a ensuite participé à la Coupe d'Afrique des nations 2025 qu'il a remportée avec les Lions. Il a aussi participé à la Coupe du monde 2026.