Sénégal: Real Sociedad - Mamadou Sarr deuxième Sénégalais à évoluer avec l'équipe première

Dakar — Le défenseur international sénégalais Mamadou Sarr va devenir le deuxième joueur sénégalais à évoluer avec l'équipe première de la Real Sociedad, depuis Boukary Dramé, qui avait porté le maillot du club basque lors de la saison 2008-2009.

La Real Sociedad a officialisé vendredi l'arrivée de Mamadou Sarr, en provenance de Chelsea, sous la forme d'un prêt d'une saison.

"Je suis super content d'être ici et j'ai vraiment hâte de commencer", a déclaré le jeune défenseur dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club espagnol après l'officialisation de son arrivée.

Âgé de 20 ans, Mamadou Sarr, formé à l'Olympique Lyonnais après avoir débuté sa carrière à l'Étoile Sportive de Saint-Laurent-Blangy puis à Lens, poursuit sa progression au sein du football espagnol après son passage à Chelsea.

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Lors de la saison 2021-2022, alors âgé de seulement 16 ans, il s'était imposé comme un titulaire au sein de l'équipe des moins de 19 ans de l'Olympique Lyonnais. Il avait ensuite rejoint Strasbourg avant de poursuivre sa carrière à Chelsea.

Sarr a évolué avec les équipes de jeunes tricolores et a notamment participé à l'Euro des moins de 17 ans en 2022. Il a toutefois choisi de représenter le Sénégal au niveau international.

Mamadou Sarr avait connu sa première convocation en équipe nationale du Sénégal en novembre 2025, à l'occasion des rencontres contre le Brésil, le 15 novembre à Londres, et le Kenya, le 18 novembre à Antalya, en Turquie.

Considéré comme l'un des jeunes défenseurs appelés à prendre une place importante au sein de la sélection sénégalaise, Sarr s'apprête ainsi à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec son arrivée à Saint-Sébastien.

Son arrivée permettrait au Sénégal de retrouver une présence au sein de l'équipe première de la Real Sociedad, 18 ans après le passage de Boukary Dramé Prêté par Sochaux lors de la saison 2008-2009, ce dernier avait disputé deux rencontres officielles avec la formation basque.

Sarr, le 13e joueur africain à évoluer avec l'équipe première du club

Un autre Sénégalais, Zourdine Thior, est également passé par la Real Sociedad, sans toutefois jouer avec l'équipe première. Formé à Zubieta, l'ailier avait évolué avec la Real Sociedad C puis la Real Sociedad B. Il avait été convoqué en avril 2019 avec l'équipe première pour un match de Liga contre Eibar, mais était resté sur le banc sans entrer en jeu. Il ne compte donc aucune apparition officielle avec l'équipe première.

Selon une liste publiée par la Real Sociedad, sur ses réseaux sociaux, Mamadou Sarr devrait également devenir, s'il fait ses débuts sous le maillot basque, le 13e joueur africain à évoluer avec l'équipe première du club.