Sénégal: Matam - Incinération de produits impropres à la consommation d'une valeur de plus de 2 millions CFA

Matam — Le préfet du département de Matam (nord), Modou Thiam, a présidé, vendredi, à Bokissaboundou, dans la commune de Nabadji Civol, une opération de destruction par incinération de produits impropres à la consommation, d'une valeur de plus de deux millions de francs CFA.

"Les produits impropres à la consommation, surtout les produits alimentaires, présentent un réel risque de santé publique", a déclaré M. Thiam, soulignant la nécessité pour les services de l'État de prendre toutes les dispositions pour les retirer définitivement du circuit commercial.

L'opération a été conduite par la sous-brigade d'hygiène de Matam, avec l'appui du sous-préfet de l'arrondissement d'Ogo, de l'adjoint au maire de Nabadji Civol, du médecin-chef du district sanitaire de Matam, des sapeurs-pompiers, de la Division régionale des établissements classés et de la Compagnie de gendarmerie de Matam.

Selon le préfet, cette opération fait suite à des saisies réalisées lors des contrôles menés par les services compétents auprès des acteurs de la chaîne de commercialisation.

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Les produits détruits sont principalement des denrées alimentaires, auxquelles s'ajoutent des produits pharmaceutiques, a-t-il précisé, saluant le travail effectué par les services de contrôle.

"La destruction de ces produits permet de les sortir définitivement du circuit de commercialisation et constitue une mesure de protection du consommateur", a expliqué M. Thiam.

Il a rappelé que la protection du consommateur constitue une responsabilité partagée entre l'État, les commerçants et les consommateurs eux-mêmes.

"Les commerçants et les consommateurs doivent également faire preuve de vigilance par rapport aux produits mis en vente ou achetés", a-t-il indiqué, appelant les différents acteurs à veiller au respect des normes d'hygiène, de conservation et de commercialisation.

M. Thiam a assuré que les services de l'État vont poursuivre les contrôles auprès des distributeurs afin de retirer du marché les produits impropres à la consommation.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance dans la région de Matam, compte tenu de sa position frontalière, annonçant la mise en place d'un dispositif de veille et de contrôle destiné à mieux surveiller les circuits de commercialisation.

Le préfet a enfin réaffirmé la détermination des autorités administratives et des services de sécurité à poursuivre les opérations quotidiennes de contrôle et de surveillance sur l'ensemble du territoire départemental.