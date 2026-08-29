Ile Maurice: Sécurité routière - Vers des sanctions plus sévères

28 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Le Conseil des ministres a avalisé l'introduction à l'Assemblée nationale du Road Traffic (Amendment) Bill 2026, qui prévoit un durcissement de la législation en matière de sécurité routière.

Le texte permettra notamment la saisie d'un véhicule et une possible disqualification du permis de conduire en cas de conduite sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de substances intoxicantes. Le road rage deviendra également une infraction.

Le projet de loi prévoit aussi des sanctions plus sévères pour plusieurs délits, notamment la conduite dangereuse ayant causé la mort, la conduite sous influence ayant entraîné un décès et les courses automobiles illégales. Le fait de causer la mort en conduisant sans permis valide constituera également une infraction spécifique.

D'autres mesures concernent l'utilisation du permis de conduire numérique, le paiement en ligne de certaines amendes ainsi que la lutte contre les nuisances sonores excessives provenant des pots d'échappement.

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