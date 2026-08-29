Ile Maurice: Des formations pour préparer un nouveau départ

À la prison des femmes de Beau-Bassin, 15 détenues ont reçu, jeudi 27 août, leurs certificats après avoir suivi des formations destinées à favoriser leur réinsertion et à leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être familial, Arianne Navarre-Marie, de hauts gradés du Mauritius Prison Service, de représentants d'ONG et du personnel pénitentiaire.

Sept femmes ont complété une formation en Beauty Care, parrainée par le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être familial, tandis que huit autres ont suivi un cours en Hairdressing avec le soutien de l'ONG Kinouété. Les formations ont été dispensées par le Mauritius Institute of Training and Development (MITD). Des Beauty Care Kits ont également été remis aux participantes afin qu'elles puissent mettre en pratique les compétences acquises.

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La cérémonie a été ponctuée de moments d'émotion. Une détenue a interprété la chanson «Un jour à la fois», tandis que l'officier Doris Perrinne a présenté un slam intitulé «Femmes des îles», évoquant des femmes blessées, mais fortes et courageuses face aux épreuves.

Dans son discours, Arianne Navarre-Marie a souligné l'importance de la formation dans le processus de réhabilitation. Elle a encouragé les détenues à poursuivre leur apprentissage après leur libération et à se tourner vers le National Women Entrepreneur Council si elles souhaitent créer une activité.

Le Commissioner of Prisons, Rashid Ali Beekun, a pour sa part réaffirmé l'engagement du Mauritius Prison Service en faveur de la réhabilitation et du développement des compétences afin de réduire les risques de récidive.

La visite s'est poursuivie au Nelson Mandela Book Corner, au salon de coiffure et dans les ateliers de couture, avant de s'achever à la garderie Kids R Kids, qui accompagne notamment les enfants vivant avec leur mère en détention.