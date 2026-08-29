Ile Maurice: Sanjiv Ramdanee obtient le feu vert pour quatre voyages à l'étranger

Sanjiv Ramdanee pourra à nouveau voyager. La Cour de district de Port-Louis lui a accordé, mardi, l'autorisation d'effectuer quatre déplacements professionnels à l'étranger, malgré l'opposition de la Financial Crimes Commission (FCC). Une décision qui lui permet de poursuivre ses activités commerciales, tout en maintenant un encadrement judiciaire étroit.

La magistrate Shaheen Inshirah Daureeawoo a retenu l'existence d'un «genuine commercial purpose» derrière les déplacements sollicités. La Cour n'a toutefois pas levé les garanties imposées à Sanjiv Ramdanee. Il devra fournir une caution de Rs 200 000 et comparaître après chacun de ses voyages.

Le premier déplacement est prévu du 27 août au 21 septembre, avec des étapes en Italie, à Dubaï, au Maroc et en France. Trois autres voyages sont programmés entre octobre et décembre, notamment vers l'Angleterre, l'Italie, la France et Dubaï.

La FCC s'était opposée à la demande, invoquant notamment le risque que Sanjiv Ramdanee ne revienne pas à Maurice. La Commission avait également soutenu que certaines de ses obligations professionnelles pouvaient être assumées par d'autres responsables de ses entreprises, remettant ainsi en question la nécessité de ses déplacements.

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Cette décision contraste avec celle rendue en février, lorsqu'une précédente demande de voyage avait été rejetée. La Cour avait alors relevé des incohérences dans les documents produits et estimé que le caractère indispensable du déplacement à Barcelone n'était pas suffisamment démontré.

Sur le fond, Sanjiv Ramdanee reste concerné par une accusation provisoire d'entente délictueuse. L'enquête porte notamment sur une facilité de crédit de Rs 470 millions accordée en juillet 2014 par la SBM à Dhyanavartam Ltd, société liée au groupe Maradiva.

La FCC allègue que Sanjiv Ramdanee aurait agi de concert avec Premchand Mungur, alors CEO de la SBM et président du Management Credit Forum.

L'affaire s'inscrit dans une enquête plus vaste sur les financements accordés au groupe Maradiva. Sanjiv Ramdanee devra retourner devant la Cour le 21 octobre, tandis que Mungur est attendu le 18 novembre.

Son passeport peut donc reprendre le chemin des frontières. Son dossier judiciaire, lui, reste solidement ancré à Maurice.