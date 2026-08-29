Tunisie: Près de 77.000 euros saisis sur des passagères à destination du pays

Les services des douanes algériennes ont saisi 76.995 euros sur des passagères qui s'apprêtaient à se rendre en Tunisie via le poste-frontière terrestre d'El-Haddada, dans la wilaya de Souk Ahras, a indiqué la Direction générale des douanes algériennes dans un communiqué.

L'opération a été menée au niveau du centre frontalier d'El-Haddada, relevant de l'inspection des services douaniers de Souk Ahras et placée sous la supervision de la Direction régionale des douanes d'Annaba.

Selon la même source, les agents ont agi après l'exploitation d'informations qualifiées de "confirmées". Une opération de fouille effectuée sur les passagères concernées a permis de découvrir la somme de 76.995 euros en leur possession.

Le montant a été saisi à titre conservatoire, tandis que les procédures légales prévues par la réglementation algérienne ont été engagées, précise le communiqué. Les Douanes algériennes n'ont pas donné davantage de précisions sur le nombre de passagères concernées ni sur leur identité.

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Cette opération s'inscrit, selon la Direction générale des douanes, dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre le trafic de devises, les pratiques contraires à la législation et la contrebande transfrontalière, ainsi que pour renforcer le contrôle aux points de passage frontaliers.

Il convient de préciser que la saisie a été effectuée côté algérien, avant le passage des personnes concernées vers la Tunisie. Il ne s'agit donc pas d'une saisie réalisée sur le territoire tunisien.