Tunisie: Qui est Aurélien Maillet, le nouveau consul général de France à Tunis ?

28 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Aurélien Maillet a été nommé consul général de France à Tunis, en remplacement de Dominique Mas, appelé à d'autres fonctions, selon un décret du président de la République française Emmanuel Macron, signé le 27 juillet 2026 et publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet.

Secrétaire des affaires étrangères, Aurélien Maillet exerçait jusqu'à sa nomination à Tunis les fonctions de chargé de mission auprès du directeur d'Asie et d'Océanie au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette fonction est notamment attestée par plusieurs actes de délégation de signature publiés au Journal officiel en 2025 et 2026.

Aurélien Maillet a intégré le corps des secrétaires des affaires étrangères en 2012, en qualité de stagiaire à la suite du concours interne, avant d'être titularisé en 2013.

Sa nomination intervient alors que le Consulat général de France à Tunis constitue un interlocuteur central pour la communauté française établie en Tunisie, notamment dans les domaines liés aux services consulaires et à l'accompagnement des ressortissants français.

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Dans un message publié le 16 août, Laurent Caizergues, conseiller des Français de l'étranger pour la Tunisie et la Libye, a souhaité la bienvenue au nouveau consul général. Il a notamment souligné l'importance de poursuivre un dialogue constructif entre le Consulat général, les élus et les acteurs de terrain au service des ressortissants français, des associations et de l'ensemble de la communauté française.

Laurent Caizergues a également relevé que les attentes étaient nombreuses et les enjeux importants pour les Français établis en Tunisie et en Libye, estimant que la qualité du dialogue entre le consulat, les élus et les acteurs concernés était essentielle pour y répondre efficacement.

La nomination d'Aurélien Maillet s'inscrit dans une série de nominations de consuls généraux de France intervenues par décrets du 27 juillet 2026 et publiées au Journal officiel du 29 juillet.

 

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