Tunisie: Bargou - Siliana - Mobilisation de l'armée de l'air pour appuyer les secours face à l'incendie de Djebel Bouman

Les équipes opérationnelles interarmées maintiennent un niveau d'alerte maximal aujourd'hui, vendredi 28 août 2026, sur les flancs du massif de Djebel Bouman, un secteur boisé situé dans la localité de Mezata relevant de la délégation de Bargou.

Déclenché depuis la journée d'hier, jeudi, le brasier progresse au sein d'une végétation dense sous l'impact direct de conditions météorologiques locales critiques, caractérisées par un dôme thermique intense et des rafales soutenues de vents de sirocco qui projettent des matières incandescentes, créant ainsi une multitude de foyers résiduels autonomes.

La configuration particulièrement abrupte du relief et le cloisonnement des vallées interdisant l'accès des véhicules de lutte de première ligne, l'état-major a ordonné le déploiement immédiat de vecteurs aériens de l'armée de l'air pour appuyer les équipes au sol. Dès lors, un avion militaire a effectué plusieurs rotations de largage d'eau hier pour casser l'intensité des flammes et sécuriser les lignes de crête. Les vols tactiques devraient se poursuivre durant la journée pour traiter les poches de feu inaccessibles et étouffer les reprises accidentelles.

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Ce soutien lourd tridimensionnel s'accompagne d'une coordination de proximité impliquant les ingénieurs des forêts et les équipes techniques du ministère de l'Équipement pour ouvrir des voies de secours à l'aide d'engins de terrassement. L'arsenal terrestre mobilisé par le comité régional de gestion des crises illustre en effet, l'importance des moyens engagés pour sanctuariser le périmètre de Bargou.

Les gardes forestiers du commissariat régional au développement agricole dirigent les opérations de pare-feu avec l'appui de 5 camions-citernes de secteur et d'un bulldozer lourd affecté au tracé de voies de contournement à travers le maquis. De leur côté, les sapeurs-pompiers de Siliana ont injecté 6 camions d'extinction de grande capacité pour sanctuariser les abords des zones habitées et protéger les clairières. L'objectif prioritaire de ce déploiement coordonné reste la stabilisation des foyers d'incendie actifs avant la reprise des vents thermiques de fin d'après-midi.