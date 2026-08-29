Tunisie: Le PDG d'Agil récuse toute crise des carburants et dénonce une ruée injustifiée et un comportement irrationnel

Une rumeur a massivement circulé durant les 48 heures écoulées quant à la tenue d'une grève au niveau des stations. La nouvelle s'est propagée telle une trainée de poudre et une sorte de paranoïa s'est emparée de biens des conducteurs qui se sont précipités sur les lieux des kiosques. Depuis hier, des masses de véhicules se tiennent en file devant les stations de service pour faire le plein...

Durant la matinée d'aujourd'hui, vendredi 28 août 2026, les conducteurs n'ayant pas cru à la rumeur et qui ont continué à ne remplir leur réservoirs que comme à leur accoutumée n'ont finalement pas pu être servi ! Le carburant a quasiment tari dans les stations de services où les réserves des pompes ont été mises à sec par les conducteurs frénétiques... Face à cet engouement quasi-surréaliste constaté au niveau des kiosques d'essence, les responsables du secteur brisent le silence afin, d'abord, de préserver la stabilité du marché intérieur, mais aussi pour dissiper les inquiétudes des consommateurs.

Intervenant justement à ce propos sur les ondes de Jawhara FM, le Président Directeur Général de la marque nationale Agil, Khaled Bettine, a tenu à rassurer l'opinion publique quant à la disponibilité des stocks. Il a de prime abord indiqué que l'administration impute les encombrements constatés dans les stations-services à un mouvement de panique irrationnel alimenté par les fausses rumeurs de grève.

L'intervenant a formellement réfuté les allégations faisant état d'une pénurie de carburants sur le territoire national. Pour le haut responsable, les dysfonctionnements observés localement ne découlent aucunement d'un quelconque déficit d'approvisionnement structurel, mais résultent exclusivement d'un comportement d'achat compulsif et disproportionné de la part des automobilistes. Comportement qui a hélas, provoqué l'épuisement précoce des réserves directes des pompes en un temps record.

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L'analyse technique présentée par le PDG d'Agil met d'ailleurs en évidence la parfaite fluidité de la chaîne logistique d'injection de la compagnie publique. « Les entrepôts de stockage stratégiques implantés à Radès et à la Skhira disposent de volumes de réserve de sécurité largement suffisants pour couvrir la consommation courante du pays », a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que pour consolider ces stocks de couverture, « l'administration confirme qu'un navire pétrolier de grande capacité a accosté au port de Bizerte et achève actuellement le déchargement de sa cargaison de brut et de produits raffinés. Les rotations de livraison par camions-citernes vers les différentes stations du réseau national s'exécutent selon un schéma logistique tout à fait ordinaire et continu ».

Le dirigeant a tenu à clarifier les rumeurs relatives à un débrayage syndical qui ont mis le feu aux poudres sur les plateformes numériques. Il précise que le préavis de grève agité par la Fédération générale du transport pour les conducteurs de camions de carburant ne concerne en aucun cas le calendrier actuel, « les négociations étant d'ores et déjà engagées pour désamorcer ce mouvement planifié de manière lointaine pour les 23 et 24 septembre prochains », insiste-t-il.

Il a appelé les citoyens à rompre avec les comportements d'accumulation de précaution qui asphyxient inutilement les comptoirs de vente. « La direction réaffirme que la situation est sous contrôle et appelle à un retour à la rationalité pour garantir l'ordre public sur les axes routiers », conclut-il !