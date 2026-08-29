Tunisie: Eau, boissons gazeuses, jus... - Qui est ce géant indien qui arrive au pays ?

Le groupe indien Varun Beverages, l'un des principaux franchisés de PepsiCo dans le monde en dehors des Etats-Unis, prépare son entrée sur le marché tunisien à travers la création d'une coentreprise avec le partenaire tunisien Bevanda.

La future société, baptisée Varun Beverages Tunisia SA, ou sous une dénomination similaire qui devra être approuvée par les autorités, disposera d'un capital social proposé de 9 millions de dinars, dont 75 % seront détenus par le groupe indien et 25 % par son partenaire tunisien.

L'opération a été approuvée le 25 août 2026 par le conseil d'administration de Varun Beverages et annoncée dans une communication réglementaire adressée aux deux principales places boursières indiennes, la National Stock Exchange of India et BSE Limited. La constitution de la société tunisienne reste toutefois soumise aux autorisations réglementaires nécessaires, notamment à l'approbation préalable du Registre national des entreprises (RNE).

La future coentreprise aura pour activité la production et la distribution de boissons, avec un périmètre comprenant les boissons gazeuses, les jus, l'eau et les produits laitiers. Le document officiel ne fournit, à ce stade, aucune précision sur le site d'implantation, les capacités de production envisagées, le montant de l'investissement industriel total ou le calendrier de démarrage des activités.

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Un capital de 9 millions de dinars

Le montage prévoit une participation de 75 % pour Varun Beverages Limited et de 25 % pour Bevanda, le partenaire tunisien. Le capital social annoncé s'élève à 9 millions de dinars, avec une valeur nominale de 10 dinars par action. La participation théorique du groupe indien au capital représenterait ainsi 6,75 millions de dinars, contre 2,25 millions de dinars pour le partenaire tunisien.

Ce montant correspond au capital social proposé de la future coentreprise et non au coût total de l'investissement. Le groupe indien n'a pas encore communiqué le montant des dépenses qui pourraient être consacrées à d'éventuelles installations industrielles, aux équipements, à la logistique ou au développement du réseau de distribution.

De même, la communication officielle ne permet pas encore de déterminer si la future société disposera immédiatement d'une unité de production en Tunisie ou selon quelles modalités elle développera ses activités. À ce stade, seule la création de la coentreprise et son champ d'activité sont officiellement établis.

Un poids lourd lié à PepsiCo

L'arrivée annoncée de Varun Beverages mérite une attention particulière compte tenu du poids du groupe sur le marché international des boissons. Selon ses propres informations, Varun Beverages est l'un des plus grands franchisés de PepsiCo dans le monde en dehors des Etats-Unis. Le groupe travaille avec PepsiCo depuis les années 1990 et produit, commercialise et distribue différentes catégories de boissons du groupe américain sur les territoires où il dispose des droits correspondants.

Le groupe a progressivement étendu son implantation au-delà de l'Inde. Son réseau international couvre notamment plusieurs marchés africains, dont le Maroc, la Zambie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, ainsi que d'autres marchés en Asie. Varun Beverages a notamment développé des capacités industrielles au Maroc et en Afrique australe et centrale.

Cette expansion africaine constitue un élément de contexte important pour comprendre le projet tunisien. L'implantation envisagée en Tunisie ne constitue pas la première incursion du groupe sur le continent, mais s'inscrit dans une stratégie d'élargissement de sa présence internationale.

Pas encore de "retour de Pepsi" en Tunisie

Le lien étroit entre Varun Beverages et PepsiCo pourrait naturellement susciter des interrogations sur les marques qui seront proposées sur le marché tunisien. Toutefois, aucune marque de PepsiCo n'est citée dans la communication officielle relative à la coentreprise tunisienne.

Il serait donc prématuré d'affirmer que Pepsi, 7Up, Mirinda, Mountain Dew ou toute autre marque du portefeuille PepsiCo sera produite ou distribuée en Tunisie. Le document de Varun Beverages se limite à préciser les catégories de produits que la future société aura vocation à produire et distribuer.

Cette distinction est d'autant plus importante que les droits de production ou de distribution de chaque marque dépendent des accords conclus avec les détenteurs concernés. La relation historique entre Varun Beverages et PepsiCo est, elle, bien documentée par le groupe indien, qui indique être associé au géant américain depuis plus de trois décennies.

Un nouvel acteur dans un marché déjà structuré

L'implantation envisagée pourrait néanmoins modifier progressivement le paysage concurrentiel du marché tunisien des boissons, en introduisant un groupe international disposant d'une expérience importante dans la production, l'embouteillage et la distribution.

Le défi ne résidera pas uniquement dans la capacité à produire localement. Dans les boissons de grande consommation, la disponibilité du produit repose également sur la puissance du réseau de distribution, l'accès aux différents circuits de vente, la logistique et la capacité à maintenir une présence régulière auprès des détaillants et des grandes surfaces.

C'est sur ce terrain que le nouvel entrant devra progressivement trouver sa place face aux opérateurs déjà implantés.

Pour la Tunisie, l'intérêt du projet réside potentiellement dans l'arrivée d'un nouvel investisseur international et dans la possibilité de développer, à terme, de nouvelles capacités de production dans plusieurs segments de l'industrie des boissons.

Mais plusieurs étapes restent encore à franchir avant de mesurer concrètement son impact économique. La future société n'est pas encore constituée, les autorisations nécessaires doivent être obtenues et aucune information officielle n'a encore été communiquée sur son éventuelle infrastructure industrielle, ses capacités, ses effectifs ou son calendrier de production.

L'annonce du 25 août marque ainsi davantage le lancement officiel d'un processus d'implantation que le démarrage d'une activité industrielle. Si le projet se concrétise dans les conditions annoncées, Varun Beverages disposera d'une position majoritaire dans une société appelée à intervenir dans plusieurs segments du marché tunisien des boissons.