Maroc: À Madagh, l'esprit soufi trace la voie d'un modèle de civilisation

Le sanctuaire de la Zaouïa Oum, niché dans la sérénité de Madagh, a de nouveau vibré au rythme d'une pensée qui traverse les siècles sans jamais s'essouffler.

Du 22 au 25 août, la Tariqa Qadiriya Boutchichiya, en partenariat avec la Fondation Al Moultaqa et le Centre euro-méditerranéen d'étude de l'Islam actuel, y a réuni chercheurs, théologiens et penseurs venus de tous les horizons pour la 21e édition du Forum mondial du soufisme. Loin de la cacophonie contemporaine, dans cette atmosphère où le silence semble lui-même porteur de sens, s'est déployée une réflexion aux résonances profondes sur la Commanderie des Croyants et la préservation de l'héritage prophétique.

Un thème n'a jamais paru aussi actuel. Intitulé « Enjeux de l'éducation spirituelle et de l'édification d'un modèle civilisationnel des valeurs pour l'enracinement de la bonne vie », cette édition du forum n'a pas cherché à célébrer une tradition figée dans le passé, mais à interroger sa capacité à éclairer notre présent. Car c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque des générations de croyants, confrontées à la vitesse et au vertige du monde numérique, cherchent encore où poser leurs certitudes.

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Une institution au coeur de la stabilité

Les travaux ont d'abord réaffirmé une évidence trop souvent oubliée. La Commanderie des Croyants n'est pas un simple héritage honorifique. Elle demeure le pilier autour duquel s'organisent la préservation de la référence religieuse, la sauvegarde de la sécurité spirituelle du pays et la transmission fidèle de l'enseignement prophétique. Les participants ont appelé à approfondir la recherche scientifique consacrée à ses fonctions historiques, convaincus que mieux comprendre cette institution, c'est mieux garantir la cohésion d'une société tout entière.

Cette exigence de mémoire trouve un écho particulier à l'approche d'une date hautement symbolique. Le 15e centenaire de la naissance du Prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été présenté comme une occasion à ne pas laisser filer, celle de raviver l'attachement collectif à ses valeurs et de documenter avec rigueur les chaînes de transmission qui relient les fidèles d'aujourd'hui à la source originelle.

Des valeurs comme fondations

Mais au-delà de la mémoire, c'est un véritable projet de société qui s'est dessiné dans les discussions. La bienfaisance, la miséricorde, la probité, la fraternité, la dignité et la connaissance mutuelle ont été érigées en fondations d'un modèle civilisationnel capable, selon les termes employés, de garantir une vie « bonne ». Loin de rester de belles formules, ces valeurs ont été reliées aux exigences très concrètes de la responsabilité, de la bonne gouvernance et du service de l'intérêt général, comme si la spiritualité ne pouvait se penser qu'incarnée dans l'action publique.

L'éducation de l'âme n'a pas été oubliée. Les zawiyas et les confréries soufies authentiques ont été désignées comme des espaces irremplaçables de transmission du savoir et de solidarité, appelées à soutenir des programmes dédiés à la purification spirituelle selon l'enseignement prophétique.

La jeunesse face au vertige numérique

Le forum n'a pas éludé la question la plus brûlante de notre époque. Comment transmettre une spiritualité authentique à une jeunesse immergée dans le flux continu des écrans et des algorithmes ? La réponse n'a pas consisté à fuir la technologie, mais à s'en saisir. Les participants ont recommandé la création d'un observatoire scientifique et éducatif consacré à la jeunesse et à l'héritage prophétique à l'ère numérique, tout en appelant à mobiliser l'intelligence artificielle elle-même pour diffuser un savoir prophétique fiable et contrer la désinformation, l'extrémisme et ces crises de sens qui rongent tant de trajectoires individuelles.

Une portée qui dépasse les frontières

Le forum a enfin élargi son regard vers l'international, rappelant le rôle que joue la Commanderie des Croyants dans la diplomatie religieuse et spirituelle, et son apport précieux au dialogue entre les religions et les cultures. Les valeurs prophétiques y ont été présentées comme de puissants vecteurs de paix et de coexistence entre les peuples, à l'heure où tant de fractures traversent le monde.

Pour donner corps à cette ambition, les participants ont proposé la mise en place d'une plateforme internationale réunissant chercheurs, universités et centres de recherche autour de l'étude de l'héritage prophétique et de la purification spirituelle, avec l'espoir de voir les recherches interdisciplinaires et les publications multilingues se muer en véritables programmes d'éducation et de culture.

Au terme de ces journées de réflexion, une conviction s'est imposée à l'assemblée. La préservation de l'héritage prophétique, la transmission d'une purification spirituelle authentique, la consolidation des valeurs et la formation de l'homme ne sont pas des fins en soi. Elles sont les fondations d'un modèle civilisationnel capable, patiemment, d'édifier une vie harmonieuse, fondée sur la miséricorde, la fraternité, la stabilité et la paix.