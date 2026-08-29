Maroc: Yassir Zabiri s'offre un triplé en Liga

L'international marocain Yassir Zabiri a signé un triplé en l'espace de 21 minutes, vendredi face à Elche (3-2), offrant une précieuse contribution au Racing Santander, qui a décroché sa première victoire de la saison en Liga.

Le Racing a largement dominé les débats pendant une grande partie de la rencontre et a rapidement pris le large au tableau d'affichage, menant 3-0 grâce aux trois buts de l'international marocain. Mais Elche a relancé le suspense dans le dernier quart d'heure, en inscrivant deux buts en l'espace d'une minute.

L'attaquant marocain a lancé son festival dès la 15e minute, profitant d'une erreur du gardien d'Elche, Matías Dituro. Sur un long ballon qui ne semblait présenter aucun danger, le portier a manqué son contrôle au pied. À l'affût, Zabiri a récupéré le ballon avant de conclure dans le but vide.

Six minutes plus tard, l'ancien joueur du Stade Rennais a de nouveau fait parler son efficacité. Parfaitement lancé dans la profondeur par Íñigo Vicente, il a pris de vitesse la défense adverse avant de battre Dituro d'une frappe rasante, doublant ainsi la mise pour le Racing.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la 36e minute, Zabiri a parachevé son triplé. Après une nouvelle approximation de la défense d'Elche, Vicente a récupéré le ballon et délivré un centre parfaitement dosé. Le Marocain, à la réception, a tenté une reprise acrobatique que Dituro a effleurée sans pouvoir empêcher le ballon de terminer sa course au fond des filets.

Avec cette performance éclatante, Zabiri s'est offert une place dans l'histoire du Racing Santander, rejoignant le cercle restreint des joueurs du club ayant inscrit trois buts lors d'un même match dans l'élite du football espagnol.

Le Racing Santander avait officialisé, le 29 juillet dernier, l'arrivée de l'international marocain en provenance du Stade Rennais. Âgé de 20 ans, Zabiri a rejoint le club cantabre sous forme de prêt pour la saison 2026-2027, avec l'ambition d'accumuler du temps de jeu et de poursuivre son ascension dans le championnat espagnol.