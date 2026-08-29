Maroc: Botola Pro - Les compétitions de la saison 2026-2027 débuteront le 24 septembre prochain

28 Août 2026
Libération (Casablanca)

Le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdessalam Belkchour, a annoncé, vendredi, lors de la cérémonie du tirage au sort du championnat professionnel, que les compétitions de la Botola Pro « Inwi » au titre de la saison 2026-2027 débuteront le 24 septembre prochain.

Les clubs des première et deuxième divisions disposent désormais du calendrier complet de la saison footballistique 2026-2027.

Parmi les principales affiches issues du tirage au sort lors de la phase aller figurent notamment la confrontation entre l'AS FAR et le Raja de Casablanca à l'occasion de la première journée, ainsi que la rencontre opposant le Maghreb de Fès, tenant du titre, à la Renaissance de Berkane lors de la cinquième journée.

Le programme prévoit également un choc entre le Wydad de Casablanca et l'AS FAR à la huitième journée, ainsi que le très attendu derby casablancais entre le Raja et le Wydad à la 11ème journée.

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