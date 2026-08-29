Maroc: Nouveau phénomène du pays, Akram Jadid, le jeune attaquant qui impressionne l'AC Milan

28 Août 2026
Libération (Casablanca)

Âgé d'à peine 15 ans, le jeune attaquant marocain Akram Jadid vient d'être invité par l'entraîneur portugais Ruben Amorim à s'entraîner avec l'équipe première de l'AC Milan, ce qui montre tout l'intérêt que portent les dirigeants milanais au jeune prodige, rapporte vendredi la chaîne de télévision TV Monde Info.

« Né en 2011 à Brescia, celui que l'on surnomme +Gol Akram+ a été invité à s'entraîner avec les pros du Milan. Cette première séance à Milanello, le centre d'entraînement du Milan AC, ne signifie toutefois pas un contrat chez les professionnels, mais elle montre tout l'intérêt que portent les dirigeants milanais au jeune prodige d'à peine 15 ans », écrit la chaîne française sur son site internet.

Italo-marocain, Akram Jadid a choisi la nationalité sportive marocaine et a déjà porté le maillot du Maroc chez les U16, selon la même source, qui note que le jeune prodige aurait marqué 700 buts depuis ses débuts dans le football.

L'auteur de l'article fait savoir que le jeune attaquant a intégré l'académie du club milanais en 2022 et qu'il est aujourd'hui titulaire dans l'équipe des moins de 18 ans du Milan, l'équipe Primavera.

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Évoquant une « progression fulgurante », il rappelle qu'Akram Jadid avait inscrit 32 buts en 32 matchs lors de la saison 2024-2025, terminant meilleur buteur de sa catégorie. Très fort devant le but, capable de se transformer en numéro 10 et de faire jouer les autres, le jeune prodige est très adroit, s'émerveille-t-il.

Le jeune attaquant, poursuit la chaîne, vient de remporter le titre de champion d'Italie des U15 avec le Milan à Empoli, à l'issue d'un match gagné 2-0, lors duquel « Gol Akram » avait une nouvelle fois trouvé le chemin des filets.

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