Maroc: Djeddah - Le pays réaffirme son engagement constant en faveur du soutien au peuple palestinien et du renforcement de sa résilience

28 Août 2026
Libération (Casablanca)

Le Royaume du Maroc a réaffirmé, jeudi à Djeddah, son engagement constant en faveur du soutien au peuple palestinien et du renforcement de sa résilience à tous les niveaux.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Riyad et représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Mustapha Mansouri, qui conduisait la délégation marocaine participant aux travaux de la 23e réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation, a souligné que cet engagement se traduit par l'action quotidienne sur le terrain de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Il a, à cet égard, mis en avant les efforts tangibles déployés sur le terrain par l'Agence, à travers la mise en oeuvre de projets de développement, sociaux et humanitaires visant à soutenir la résilience des Maqdessis, à améliorer leurs conditions de vie et à préserver le tissu social de la ville.

Convaincu de l'importance de l'action collective multilatérale, le Royaume du Maroc s'est également engagé dans les initiatives internationales visant à renforcer la paix et la stabilité dans la région, a affirmé le diplomate.

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Cette réunion extraordinaire a examiné la situation à Al-Qods et dans ses Lieux Saints islamiques et chrétiens, à la lumière des récents développements sur le terrain, dans le but d'élaborer des positions communes face aux mesures israéliennes escalatoires et illégales visant l'identité d'Al-Qods et ses Lieux Saints.

Outre M. Mansouri, la délégation marocaine participant à cette réunion comprenait également le directeur des Affaires du Grand Maghreb, arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Khalid Bencheikh, le consul général du Royaume à Djeddah, Abdelilah Oudadas, ainsi que le représentant permanent adjoint du Royaume auprès de l'OCI, Jamal Chaqchaq.

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