L'État de Côte d'Ivoire entend construire un tunnel sur le site dénommé « Plan de régularisation complémentaire », sis à M'Badon-M'Pouto, dans la commune de Cocody. Cependant, l'exécution du projet sur ce site de 29 ha, approuvé depuis 2014, suscite des craintes chez les acquéreurs qui, pour la plupart, détiennent des Arrêtés de concession définitive (Acd).

Rencontré sur le site, le mercredi 26 août 2026, à l'occasion d'un point de presse, le vice-président du collectif des propriétaires terriens et porte-parole, Ladji Méité, a expliqué leurs préoccupations. En effet, ses amis et lui se disent surpris du démarrage des travaux par l'entreprise chargée de leur exécution.

« Nous n'avons pas été informés ni consultés du début des travaux... Nous ne sommes pas opposés à la construction du tunnel, qui est un projet de l'État. Mais nous voulons des assurances sur les modalités de dédommagement des parcelles impactées sur notre site, dénommé "Plan de régularisation complémentaire" », a-t-il déploré devant la presse.

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Il a également souligné que les propriétaires disposant des documents légaux pour leurs parcelles n'ont pas de contrat avec la société chargée d'exécuter les travaux, qui doivent durer trois ans. Pis, la société en charge des travaux n'a présenté aucun contrat la liant à l'État de Côte d'Ivoire avant de s'installer, sans leur avis, sur le site.

Pour le collectif, il faut impérativement négocier et formaliser les accords avant le début des travaux. Ses membres souhaitent savoir dans quel état le terrain sera laissé après les travaux. Ils exigent des garanties écrites sur les compensations et sur l'état du site après le projet. Car soutiennent-ils, certains propriétaires seront indemnisés tandis que d'autres percevront un loyer temporaire, mais l'impact sur leur vie reste préoccupant. C'est pourquoi ils demandent un contrat formel afin de clarifier les droits et les compensations.

« Le collectif n'est pas contre le projet de l'État, mais demande qu'il soit réalisé dans les normes et le respect des droits des propriétaires », a insisté le porte-parole.

Toutefois, il a souligné que le collectif avait rencontré le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, mais que les explications fournies n'avaient pas été satisfaisantes.

En conclusion, il a prévenu que le collectif saisirait la justice pour demander la cessation des travaux.