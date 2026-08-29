Cote d'Ivoire: Gontougo / Digitalisation de la santé communautaire - L'Unicef offre des équipements de plus de 100 millions de FCfa

L'Unicef s'investit dans le renforcement de la digitalisation du système de santé et notamment la santé communautaire en Côte d'Ivoire. L'institution a fait don, le vendredi 28 août 2026, de 650 équipements informatiques destinés à l'extension d'une solution numérique aux districts sanitaires du Gontougo.

C'est une plateforme qui permet aux agents de santé communautaire (leurs superviseurs, les infirmiers et les sages-femmes diplômés d'État) de transmettre diverses données (pathologies, nombre de malades...) vers la plateforme nationale de gestion de l'information sanitaire.

Le don constitué de 380 smartphones et 270 tablettes a été réceptionné par le directeur de cabinet adjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Prof. Kountélé Gona Soro, au Plateau (Abidjan).

Ce matériel mis à disposition est accompagné de batteries externes rechargeables à l'énergie scolaire pour faciliter leur utilisation dans des zones où l'électricité est un défi.

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Avec ces outils, les équipes utiliseront aisément sur le terrain cette plateforme qui accompagne les agents de santé communautaire (du secteur public) dans la prise en charge des enfants, par exemple, à travers les protocoles de soins et l'identification des signes de danger.

Le directeur de cabinet adjoint se félicite de cette innovation. « Les résultats très encourageants de la phase pilote nous ont conduits à étendre cette initiative à la région du Gontougo.

Ces équipements nous permettront d'avancer vers la transformation digitale de notre système de santé, au bénéfice des populations et particulièrement des enfants », a déclaré Prof. Kountélé Gona Soro.

La phase pilote de la solution digitale a été mise en oeuvre depuis 2025 dans cinq districts sanitaires de la région du Poro, avec le soutien de l'Unicef. Cette phase a permis de tester l'approche et d'en tirer des enseignements encourageants. Il s'agit désormais à travers ce nouvel appui, selon le Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, de vulgariser cette digitalisation. « L'expérience du Poro nous a permis d'apprendre et de démontrer la faisabilité de cette approche. Le Gontougo va maintenant nous permettre de consolider ces acquis et de préparer progressivement le passage à une plus grande échelle », a expliqué Jean-François Basse.