Cote d'Ivoire: Santé mentale - L'Unicef mobilise les jeunes pour le bien-être de leurs pairs

L'Unicef s'investit pleinement pour l'épanouissement des jeunes. L'institution a accueilli à siège, à Abidjan, la signature d'une convention entre la communauté U-Report Côte d'Ivoire et la Fondation La Fee Rima, le jeudi 27 août 2026. Les différentes entités unissent désormais leurs forces afin d'agir en faveur de la santé mentale des jeunes et des adolescents.

Le Représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, se félicite de cette mobilisation des jeunes autour de la santé mentale. Cette convention, d'une durée d'un an renouvelable, va permettre, selon lui, de renforcer la sensibilisation et la formation d'environ 5 000 jeunes en vue d'un meilleur accompagnement de leurs pairs. Il estime qu'il faut donner davantage de moyens aux jeunes afin qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes.

La coordinatrice nationale de la communauté U-Report Côte d'Ivoire, Rockiat Coulibaly, et la présidente-directrice générale de la Fondation La Fee Rima, Noura Sarrassoro, se disent engagées, à travers cet accord, à s'inscrire dans cette dynamique de l'Unicef. Elles entendent surtout mobiliser les 84 communautés présentes sur l'ensemble du territoire autour de la santé mentale et, notamment, pour la vulgarisation des soins proposés par la fondation.

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Les membres des deux entités mèneront, à cet effet, différentes activités : échanges libres sur le stress et les émotions ; atelier sur la confiance en soi, le repos et les habitudes favorables au bien-être ; formation à l'écoute et à l'orientation ; atelier d'expression par l'art (musique, écriture, dessin, danse), sans oublier le dépistage, la prise en charge des jeunes malades et des enquêtes de terrain visant à mieux comprendre le vécu des jeunes.

« Notre ambition est de faire de la santé mentale non plus un tabou, mais une priorité. Non un luxe, mais plutôt un droit pour chaque jeune de Côte d'Ivoire », a clairement affirmé Rockiat Coulibaly.

Pour Noura Sarrassoro, il s'agit de faire en sorte qu'aucun adolescent, aucun jeune ne se sente seul face à la souffrance psychologique et que chacun puisse trouver l'aide dont il a besoin.

La Dr Nathalie Yao-N'Dri, superviseure du pôle Adolescents et Jeunes du Programme national de santé mentale, a salué cette initiative des organisations de jeunes (U-Report) et la Fondation La Fee Rima. Elle a souligné l'intérêt des initiatives qui prennent en compte le bien-être des jeunes qui, selon elle, constituent une force pour le développement de la Côte d'Ivoire.

Elle a, en revanche, souhaité une coordination de ces actions d'institutions privées avec celles de l'État, afin qu'elles soient surtout alignées sur les priorités étatiques.