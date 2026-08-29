Cote d'Ivoire: Concours Miss world 2026 - Fatima Koné sort bredouille de la rubrique « Top Model »

Au terme de la finale du Top Model Miss WORLD 2026 tenue le 27 août 2026 la Miss Fatima Koné n'a malheureusement pas été retenue.

Originaire de Samatiguila, elle a représenté la région du Hambol, à l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2025. Fatima koné avait décroché sa place en finale du Top Model de Miss world 2026. Sous le thème « Soul of heritage » ou encore l'âme du patrimoine au Dò Theater (NhaTrang).

C'est finalement Tamunosoye Karibi-George, Miss Nigeria 2026, qui remporte le titre de Top Model pour l'Afrique, devançant les représentantes de la Guinée Équatoriale, du Botswana, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Elle rejoint ainsi automatiquement le Top 40 des quarts de finale.

Fatima Koné ne poursuit donc pas l'aventure sur ce segment Top Model. Il faut noter que cette élimination ne concerne que cette épreuve. La représentante de la Côte d'Ivoire reste en lice pour l'ensemble du concours Miss World 2026.

Signalons que la grande finale de couronnement aura lieu le mercredi 5 septembre 2026 à Nha Trang, Vietnam.