Cote d'Ivoire: Concours Miss world 2026 - Fatima Koné sort bredouille de la rubrique « Top Model »

28 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna et Myriam Djethane

Au terme de la finale du Top Model Miss WORLD 2026 tenue le 27 août 2026 la Miss Fatima Koné n'a malheureusement pas été retenue.

Originaire de Samatiguila, elle a représenté la région du Hambol, à l'élection de Miss Côte d'Ivoire 2025. Fatima koné avait décroché sa place en finale du Top Model de Miss world 2026. Sous le thème « Soul of heritage » ou encore l'âme du patrimoine au Dò Theater (NhaTrang).

C'est finalement Tamunosoye Karibi-George, Miss Nigeria 2026, qui remporte le titre de Top Model pour l'Afrique, devançant les représentantes de la Guinée Équatoriale, du Botswana, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Elle rejoint ainsi automatiquement le Top 40 des quarts de finale.

Fatima Koné ne poursuit donc pas l'aventure sur ce segment Top Model. Il faut noter que cette élimination ne concerne que cette épreuve. La représentante de la Côte d'Ivoire reste en lice pour l'ensemble du concours Miss World 2026.

Signalons que la grande finale de couronnement aura lieu le mercredi 5 septembre 2026 à Nha Trang, Vietnam.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.