Algérie: Messaoud Dris offre au pays son 2e titre

TARANTE (Italie) — Le judoka algérien Messaoud Redouane Dris a remporté, vendredi, la médaille d'or dans la catégorie des moins de 73 kg, lors de la première journée des épreuves de judo des Jeux méditerranéens 2026 à Taranto (Italie), offrant à l'Algérie sa deuxième consécration en vermeil dans cette édition.

Au terme de sa victoire, le champion algérien a exprimé, dans une déclaration à l'APS, sa grande fierté après ce sacre : " Dieu merci, nous avons honoré l'Algérie et hissé le drapeau national très haut. C'est notre devoir. ".

Evoquant ses ambitions pour la suite de sa carrière, Dris a souligné que ce titre ne constitue pas seulement une étape dans son parcours sportif, mais c'est " un résultat qui représente un nouveau départ au plus haut niveau. Nous allons continuer à travailler sérieusement pour préparer les prochaines échéances, avec pour objectif principal les Jeux olympiques de 2028".

Le sacre de Messaoud Dris confirme la dynamique positive du judo algérien et contribue à enrichir le bilan de la participation nationale à ces Jeux.

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Grâce à cette nouvelle médaille d'or, l'Algérie occupe désormais la 12e place au classement provisoire des médailles, avec un total de 17 médailles : 2 or, 5 argent et 10 bronze.

Pour rappel, l'Algérie participe aux épreuves de judo avec une délégation composée de 14 athlètes (7 judokas et 7 judokates), nourrissant de grands espoirs de voir les autres catégories ajouter de nouvelles médailles dans les prochains jours et contribuer à enrichir le bilan de la sélection nationale.