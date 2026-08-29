Algérie: Poursuite de la distribution des aides et de la prise en charge des familles sinistrées par les incendies

Les services du secteur de la Solidarité nationale dans la wilaya de Jijel poursuivent leurs interventions sur le terrain au profit des familles sinistrées par les incendies, à travers la distribution d'aides et la prise en charge des besoins essentiels et d'urgence de la population, a indiqué un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

Ces interventions concentrées à travers le territoire de la wilaya de Jijel, menées conformément aux instructions de la ministre du secteur, Mme Soraya Mouloudji, consistent notamment à "fournir des aides en nature et la satisfaction des besoins primaires et urgents de la population, à travers le déplacement sur le terrain des cellules de proximité de solidarité vers les régions sinistrées afin d'acheminer les aides aux familles ciblées et de les distribuer en fonction des besoins et des priorités établis sur le terrain", a précisé le communiqué.

Dans ce cadre, "l'équipe spécialisée chargée de l'opération de prise en charge poursuit la mise en oeuvre du plan d'action tracé, consistant à cibler les familles, à constater leurs situations et à évaluer les pertes et les dégâts enregistrés, en coordination avec les services et les parties concernés, outre le recensement des besoins et la définition des priorités".

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Cette opération vise, ajoute le communiqué, à "établir les données sur le terrain et à fournir des aides sur la base d'une évaluation précise des besoins des sinistrés, tout en assurant l'accompagnement de leurs situations dans ces circonstances exceptionnelles, ainsi qu'un soutien et un accompagnement psychologique et social, notamment pour les cas nécessitant un suivi particulier".

Dans le cadre du renforcement de la mobilisation de solidarité et de la coordination des efforts entre les différents services du secteur, "la Direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya de Jijel poursuit la réception des aides en nature acheminées par les directions de l'action sociale et de la solidarité des différentes wilayas du pays, ainsi que leur organisation et leur orientation, afin de garantir leur distribution aux familles et populations sinistrées", précise la même source.