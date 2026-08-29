Algérie: Mobilisation des établissements de jeunesse pour les opérations de solidarité et l'hébergement des sinistrés des incendies

ALGER — Le ministère de la Jeunesse a mobilisé plusieurs établissements de jeunesse afin de contribuer aux opérations de solidarité et d'hébergement des sinistrés des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.

Cette mesure s'inscrit "dans le cadre de l'élan national honorable et de la mobilisation de l'ensemble des efforts pour faire face à la situation consécutive aux incendies qui ont touché plusieurs régions du pays", a précisé le ministère ajoutant que "le secteur de la Jeunesse s'est mobilisé à travers les différentes wilayas pour apporter soutien et secours, consacrant ainsi les valeurs de solidarité et d'entraide sociale aux moments de crises".

Dans la wilaya de Guelma, "les établissements de jeunesse, notamment les auberges de jeunesse et les camps, ont été mobilisés pour héberger les familles sinistrées dont les habitations ont été encerclées par les flammes dans la commune de Bouati Mahmoud. Ainsi les familles ont été évacuées vers la Maison de jeunes "Bouchmal Rabah", où toutes les conditions de confort et de prise en charge nécessaires leur ont été assurées. Ces structures restent ouvertes en permanence pour accueillir les sinistrés", précise la même source.

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"La wilaya de Jijel a connu une large mobilisation et une mise en état d'alerte, à travers la mobilisation de différents complexes sportifs et établissements de jeunesse dans les communes, afin d'ouvrir leurs portes aux opérations de solidarité et à l'hébergement des sinistrés, en plus de fournir des secours d'urgence en coordination avec les services compétents de la wilaya", a ajouté le communiqué.

Dans la wilaya d'Oum El Bouaghi, la Maison de jeunes "Mouloud Kacem Naït Belkacem", dans la commune d'Aïn M'lila, a été transformée en "centre principal de collecte et d'organisation des aides et dons en nature destinés à soutenir et secourir les familles sinistrées dans les différentes wilayas touchées par les incendies", ajoute le communiqué.