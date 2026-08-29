Algérie: Sonatrach et la Société chinoise Sinopec signent un protocole d'entente

ALGER — Sonatrach et la société chinoise Sinopec ont procédé, vendredi à Pekin, à la signature d'un protocole d'entente à l'effet d'examiner les possibilités de coopération dans des domaines d'intérêt commun, tels que les projets liés aux hydrocarbures conventionnels et non conventionnels, le développements des réservoirs complexes ainsi qu'à la pétrochimie et l'hélium, indique Sonatrach dans un communique.

Le protocole d'entente porte également sur les domaines de l'ingénierie pétrolière, des énergies renouvelables et des nouvelles technologies associées ainsi que le développement des compétences, souligne la même source.

La cérémonie de signature a été tenue, en marge de la visite qu'effectue actuellement le Président directeur général (PDG) de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, en Chine, accompagné d'une délégation de haut niveau.

Selon le document, ce protocole s'inscrit dans la continuité des travaux et des actions menés dans le cadre du protocole d'entente signé en 2024 entre sonatrach et sinopec, dont les résultats ont permis d'identifier des opportunités d'intérêt mutuel et de mettre en oeuvre des actions concrètes.

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Il vise également "à consolider les relations existantes entre les deux compagnies et à étendre leur coopération à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat sur l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures", ajoute la même source.