Maroc: Les vingt engagements de l'USFP - Vision politique renouvelée, ambition réformatrice réaffirmée

L'Union socialiste des forces populaires aborde les échéances de 2026 avec une vision politique renouvelée et une ambition réformatrice réaffirmée, plaçant au coeur de son projet de société le mot d'ordre du « développement équitable ».

Ce choix traduit l'engagement du parti à construire un Maroc plus juste et plus équilibré, dans la continuité de la dynamique de réforme et de développement que connaît le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin d'élargir le cercle des bénéficiaires des fruits de la croissance et de garantir la dignité et la justice à l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Cette démarche s'inscrit dans le prolongement du référentiel ittihadi, démocratique et social, qui a constitué tout au long de l'histoire du parti un levier de lutte pour la liberté, la démocratie et la justice sociale.

Ce programme part d'une conviction ferme : le Maroc a accumulé, au cours des dernières années, des acquis importants en matière d'infrastructures, de grands investissements et de réformes institutionnelles. Mais l'étape à venir exige une nouvelle vision de la mise en oeuvre des politiques publiques, qui fasse de la justice territoriale et sociale un axe central de l'action gouvernementale, et qui garantisse une répartition plus équilibrée de la richesse et des opportunités entre les régions et les catégories sociales, renforçant ainsi la cohésion sociale et consacrant le principe de l'égalité des chances. Cela s'inscrit dans la droite ligne du même référentiel ittihadi, pour qui l'État social n'est pas un choix technique mais une option politique fondatrice de l'équité et d'une citoyenneté effective.

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L'USFP présente un programme réaliste et applicable, fondé sur un diagnostic précis des défis économiques et sociaux auxquels notre pays est confronté, au premier rang desquels la problématique de l'emploi, l'aggravation du chômage et le creusement des inégalités sociales et territoriales. La création d'emplois décents figure ainsi au sommet de ses priorités, à travers la stimulation de l'investissement productif, le soutien aux entreprises nationales, la valorisation du capital humain, et l'adéquation de la formation aux besoins de l'économie nationale et aux exigences des mutations technologiques et numériques -- dans le prolongement d'une conviction ittihadie solidement ancrée, selon laquelle le développement est indissociable de la dignité humaine et de la justice sociale, ces deux piliers constituant le coeur même du projet ittihadi.

Le parti s'engage également à faire de la lutte contre la rente, les monopoles et la corruption un levier essentiel pour la réalisation d'un développement équitable, par le renforcement d'une concurrence loyale, la consécration des principes de transparence et de bonne gouvernance, l'adossement de la responsabilité à la reddition des comptes, et la libération de l'initiative économique de toutes les formes de privilèges illégitimes -- de manière à garantir l'égalité des chances entre les acteurs économiques et à restaurer la confiance dans les institutions et les marchés, en cohérence avec le référentiel ittihadi qui a toujours lié démocratie politique et démocratie économique et sociale.

Le programme porte des choix économiques clairs, fondés sur la construction d'une économie productive capable de créer de la valeur ajoutée, l'accélération du rythme d'industrialisation, le renforcement de la souveraineté économique nationale, ainsi que l'intensification de l'investissement dans les secteurs stratégiques à fort potentiel de création d'emplois et d'exportation, tout en poursuivant la modernisation de l'agriculture, des services et de l'économie numérique. L'ensemble doit permettre de rehausser la compétitivité de l'économie nationale et de garantir des taux de croissance plus solides et plus durables, dans une perspective qui traduit une vision ittihadie selon laquelle le développement n'est pas une simple affaire de chiffres, mais un projet de société intégral.

À travers ce programme, l'USFP aspire à contribuer effectivement à la réalisation des objectifs du Nouveau modèle de développement, et à bâtir un État social fort et juste, capable de garantir un enseignement de qualité, une santé pour tous, une protection sociale effective, un travail digne, et un développement équilibré entre les différentes régions du Royaume. Cela afin de faire du développement équitable un choix politique, économique et sociétal fondateur d'un Maroc plus progressiste, plus prospère et plus équitable -- dans une fidélité constante au référentiel ittihadi, qui a toujours fait de l'être humain l'axe de tout projet de développement, et de la justice sociale une finalité essentielle de l'action politique.

20 engagements pour un développement équitable et une vie digne

Engagement « Industrie marocaine... et profit pour les Marocains »Souveraineté industrielle productive

Contrats industriels dans l'agroalimentaire, le médicament et les énergies renouvelables

+1,5 point de croissance par an

250.000 emplois industriels

+40% d'exportations industrielles

Engagement pour l'emploi : de l'incitation à l'insertionLa priorité au travail décent

Conditionner toute aide ou exonération fiscale à la création d'emplois

Chômage inférieur à 8%

Chômage des jeunes inférieur à 10%

Chômage des femmes inférieur à 15%

Taux de participation des femmes supérieur à 30%

Engagement pour une classe moyenne bénéficiaire des fruits de la croissanceRépartition équitable des fruits de la croissance

Lier la croissance à l'amélioration des salaires et des revenus

+20% de salaire moyen

+15% de revenu net des salariés

-20% de dépenses de santé des ménages

Soutien à 250.000 familles de la classe moyenne pour l'acquisition d'un logement

Engagement « Le Maroc avance à une seule vitesse »Justice territoriale globale

Orienter l'investissement public vers les régions les moins développées

Augmenter de 50% la valeur de l'investissement public destiné aux régions les moins développées

Réduire les disparités territoriales de 30%

Maintenir l'investissement public à 30% du PIB

Engagement pour la petite entrepriseSoutien aux TPE et PME

Soutenir et accompagner 100.000 entreprises via les mécanismes d'aide prévus par la nouvelle charte de l'investissement

30% des marchés publics réservés aux TPE, petites et moyennes entreprises

Création d'un établissement financier public pour le financement des TPE-PME et le suivi de leur situation financière

Engagement pour une fiscalité justeJustice fiscale

Alléger la charge pesant sur les salariés et lutter contre la rente

-10% de pression fiscale sur les salariés

+5% du PIB de ressources fiscales supplémentaires par l'élargissement de l'assiette fiscale

Engagement pour un Etat qui protège et qui produitEtat social productif

Lier la protection sociale à l'insertion économique

100% de couverture sociale

-50% de réduction de la pauvreté multidimensionnelle

Insertion de 20% des bénéficiaires de l'aide sociale sur le marché du travail

Engagement « La santé est un droit, pas une chance »Une santé publique digne

Mettre à niveau les hôpitaux et augmenter le nombre de personnel médical

Porter le nombre de prestataires de soins à 4,5 pour 1000 habitants

-50% de temps d'attente

-20% du coût des soins pour les familles

Contrôle strict des cliniques privées et limitation du recours au secteur privé

Achèvement de la construction de tous les CHU et extension de l'offre de santé publique dans l'ensemble des régions

Doubler le nombre de diplômés des instituts de formation des métiers de la santé, publics et privés

Engagement « L'université, locomotive du développement, pas salle d'attente »Enseignement supérieur, recherche scientifique, dignité et qualité

Mettre à niveau les universités et les conditions des enseignants-chercheurs, renforcer l'attractivité de la recherche scientifique et lier la formation au marché du travail

Réduire de 40% le taux de sureffectif dans les filières à accès ouvert

Porter le budget de la recherche scientifique à 2% du PIB

Porter à 60% le taux d'insertion des diplômés sur le marché du travail

Créer 10 nouveaux pôles universitaires dans les filières d'avenir (intelligence artificielle, énergies renouvelables, biotechnologies)

Encourager les partenariats avec les entreprises et développer la recherche appliquée au sein des entreprises

Numérisation complète des services universitaires (100%)

Engagement pour une école qui ouvre la voie de l'avenirUn enseignement public équitable

Réduire le sureffectif, généraliser le préscolaire et améliorer la qualité des apprentissages

30 élèves maximum par classe

-50% de déperdition scolaire

Généralisation à 100% du préscolaire

Engagement « Le Mondial au service du pays »Le Mondial 2030, levier de développementLier les projets du Mondial au développement local

+1 point de croissance par an

500.000 emplois directs et indirects

Hausse des recettes touristiques de plus de 20%

Engagement « Celui qui a servi son pays... doit vivre dans la dignité »Dignité des retraités et équité entre générations

Relever la pension minimale de +25%

Protéger le pouvoir d'achat de 100% des retraités

Réduire de 30% les écarts entre pensions

Accès prioritaire de 100% des retraités aux services de santé

Engagement « La femme, force économique »Autonomisation économique des femmes

Financer et accompagner les entreprises portées par des femmes

Porter à 30% la participation des femmes au marché du travail

Doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes

Réduire le chômage féminin à moins de 15%

Instaurer la parité dans tous les programmes volontaristes d'emploi mis en oeuvre par l'Etat

Engagement « Eau et énergie : souveraineté et sécurité pour les générations»La sécurité hydrique et énergétique, condition de la stabilité économique et de la souveraineté nationale

Approvisionnement durable à 100% en eau potable

Réduire de 40% les pertes d'eau dans les réseaux

Achever la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer conformément au plan national de l'eau

Achever les projets d'interconnexion entre bassins

Porter à 60% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité

Réduire de 20% la facture énergétique nationale

Engagement « La jeunesse est la solution »Une véritable insertion économique, de la formation à l'emploi et à l'entrepreneuriatLa jeunesse n'est pas un problème social mais une énergie productive inexploitée ; notre objectif est de faire de chaque jeune un acteur économique, à travers un parcours clair d'orientation, de formation, d'insertion et de financement

200.000 jeunes insérés chaque année dans l'emploi ou l'entrepreneuriat

Réduire le chômage des jeunes à moins de 10%

Soutenir 50.000 entreprises de jeunes sur 5 ans

80% de taux d'insertion après formation professionnelle

10% des marchés publics réservés aux start-up et entreprises innovantes

Engagement « Une agriculture qui crée de la valeur et protège l'agriculteur»Une agriculture productive et un monde rural digne

Réorienter le soutien direct vers le petit agriculteur, développer la transformation et la commercialisation locale, généraliser l'accès à l'eau

Routes rurales, services de santé et d'éducation

Augmenter le revenu des petits agriculteurs de +30%

Créer 200.000 emplois ruraux

Réduire la pauvreté rurale de 30%

Renforcer les industries de transformation dans les zones rurales

Augmenter de +1 point par an la contribution de l'agriculture à forte valeur ajoutée à la croissance

Engagement pour une administration facilitatriceUne administration numérique au service du citoyen : numérisation des procédures et des services

100% de procédures numériques

-70% de délais de traitement

Engagement « La corruption, ligne rouge »Intégrité, reddition des comptes et révision des lois

Activer le contrôle et la sanction

+30 places dans les indicateurs de gouvernance

Ambition d'atteindre la 50e place mondiale dans l'indice de perception de la corruption

Une culture vivante : infrastructures et justice territoriale culturelle

Créer et rénover 50 salles de cinéma et 50 théâtres dans les différentes régions

Soutenir la parution de 5000 titres par an

Bourses directes pour les écrivains et les maisons d'édition

Créer 200 bibliothèques publiques et bibliothèques de proximité, avec numérisation des contenus et accès numérique gratuit pour les étudiants

Porter le budget du secteur culturel à 1% du budget général de l'Etat

Engagement « L'amazigh, un acte institutionnel, pas un slogan »Effectivité du caractère officiel de l'amazigh dans l'administration, l'éducation et l'économieLa constitutionnalisation de l'amazigh est un acquis qui doit devenir une pratique quotidienne concrète ; notre objectif est de passer d'une reconnaissance symbolique à une mise en oeuvre globale, garantissant l'égalité linguistique, renforçant la cohésion sociale et se mettant au service du développement culturel et économique