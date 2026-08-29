Afrique: Le Maroc, étape majeure du 42è Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal

Le Maroc constituera une étape majeure de la 42e édition du Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui s'élancera le 19 septembre de Toulouse pour un périple de près de deux semaines sur les traces des pionniers de l'Aéropostale.

Quatorze avions et autant d'équipages, venus de France et de plusieurs pays d'Europe, doivent parcourir plus de 10.000 kilomètres en 14 étapes, apprend-on auprès des organisateurs.

Une large partie de l'itinéraire conduira les participants au Maroc, avec de nombreuses escales prévues à l'aller comme au retour.

Après une première étape à Alicante, en Espagne, les équipages entreront au Maroc dès le 20 septembre, avec des passages successifs par Tétouan et Rabat. Ils poursuivront ensuite vers Agadir et Tan-Tan, avant de gagner Laâyoune et Dakhla, puis la Mauritanie et Saint-Louis du Sénégal.

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Au retour, le rallye retrouvera le Maroc avec des escales prévues à Dakhla, Laayoune, Tarfaya, Tan-Tan, Ouarzazate et Fès, avant le retour vers l'Espagne puis Toulouse, le 2 octobre.

Parmi ces étapes, Tarfaya, l'ancienne Cap Juby, occupera une place particulière dans cette édition 2026, selon la même source, faisant savoir que les participants y célébreront le centenaire de l'arrivée d'Antoine de Saint-Exupéry sur la Ligne Latécoère, le 14 octobre 1926. Le pilote-écrivain avait vécu pendant 18 mois à Cap Juby, où il avait trouvé une partie de l'inspiration de son premier roman "Courrier Sud".

Créé en 1983, le Rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, qui se veut le plus ancien et le plus long rallye aérien au monde, offre un voyage inédit de près de deux semaines suivant la route aérienne ouverte en 1918, sur les traces des pionniers de l'aviation postale.